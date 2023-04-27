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1341→735元 淄博酒店「坐地降價」 遊客收帳單笑開

中國新聞組／北京27日電
淄博燒烤憑藉「小葱、小餅、小火爐」的燒烤靈魂「三件套」，近日在各大社交平台火爆出圈，「大學生組團到淄博吃燒烤」等話題頻頻登上熱搜榜首，圖為食客正在享用燒烤。 （中新社）
淄博燒烤憑藉「小葱、小餅、小火爐」的燒烤靈魂「三件套」，近日在各大社交平台火爆出圈，「大學生組團到淄博吃燒烤」等話題頻頻登上熱搜榜首，圖為食客正在享用燒烤。 （中新社）

五一前夕，旅遊市場呈現井噴狀態，熱門旅遊城市酒店、民宿大幅漲價，但憑藉燒烤走紅的山東淄博卻「坐地降價」。淄博在全市範圍內對賓館酒店客房價格實行漲價幅度控制措施，有遊客訂了一晚1341元的房間，到當地卻只付735元，幾乎打對折的價碼令民眾大讚淄博真是「一股清流」。

每日經濟新聞報導，淄博市市場監督管理局網站23日消息，五一假期前後，全市範圍內對賓館酒店客房價格實行漲價幅度控制措施。有關價格政策為，按3月1日-3月31日賓館酒店各類型客房平均實際成交價格（包含線上、線下所有實際交易結算金額），上浮超過50%的，按哄抬價格行為予以查處。

文旅淄博公眾號26日發布了「致廣大遊客的一封信」，談到目前五一期間中心城區的酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將會出現交通阻塞、停車難、排隊時間長等問題，建議遊客可以關注相關信息，錯峰出遊。

查詢旅遊平台，4月至今，淄博當地酒店每晚均價約206元，同比漲約30%。截至4月16日，「去哪兒」平台上淄博酒店預訂量同比增長18倍，平均房費為281元。其中高星酒店平均支付為509元，經濟型酒店平均支付價格為225元，選擇經濟型酒店的用戶占總量五成。

有網友發文稱，訂的1000元以上一晚的希爾頓酒店房間，現被通知改為571元一晚。希爾頓酒店一工作人員回應因淄博燒烤熱，客流量增大，政府為防止酒店房價過分上調，進行了價格控制和優化。希爾頓酒店僅限淄博地區進行了價格調整，且一直到五月底價格不變。

遊客秀出淄博酒店降價的訊息。（取材自九派新聞）
遊客秀出淄博酒店降價的訊息。（取材自九派新聞）

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