86→970元 大連酒店房價飆10倍 還是搶不到房

「五一」假期將至，各地景區開始湧現大量遊客。圖為西安秦兵馬俑一號坑遺址。(新華社)

淄博酒店在五一假期意外大降價，但不是所有景區都如此友善，有消費者投訴，預訂大連五一酒店客房，房價 從86元飆到970元，漲幅超過10倍；而五一旅遊需求出現超預期的復甦，海南三亞連10萬一晚套房被訂完。

澎湃新聞報導指出，河南 消費者王先生反映稱，4月21日，他在高德地圖App上準備預訂五一期間「大連匯嘉賓館（星海廣場店）」酒店的客房，卻發現節前4月23日86元的房間，4月30日的價格直接飆到970元，漲幅超過10倍；「不僅僅是這家酒店，五一整個大連市區的住宿漲幅都令人難以接受」。

「大連匯嘉」對此表示，4月29、30日酒店的房間已全部售出，五一假期酒店房間價格是按照當天客流量及酒店所處地理位置決定的，「旅遊旺季價格都會上漲，並非惡意漲價」。

據報導，透過另一平台搜索發現，非節假日，「大連匯嘉」標間價格在150元上下波動，特惠房單晚價格為86元；但進入五一假期後，4月29日的價格漲到了900元，所謂的特惠房則「狂飆」到839元。

南方都市報報導則指出，本次五一假期的國內旅遊訂單較2019年同期增長200%，自三、四月以來，國內酒店的平均價格增幅近一倍，更甚者有些網紅酒店的價格飆升了7倍。

報導指出，景德鎮的某四鑽酒店4月、5月平日最低能訂到300元一晚左右的房間，而4月29日至5月1日最低僅能訂到2198元的房間。

據報導，三亞亞特蘭蒂斯酒店4月、5月平日最低房價為每晚2488元，目前4月29日能夠入住的最低房價為6188元，4月30日和5月1日的最低入住價格達8388元。

截至目前，三亞亞特蘭蒂斯4月28日至5月3日入住的房型中，有10種房型已訂滿，其中包括每晚10萬8888元的皇家 套房和波塞冬水底套房。很多網友評論10萬塊錢去住一晚酒店，貧窮的人真的難以想像富人的樂趣。