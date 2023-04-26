深圳民工街頭彈鋼琴紅到海外 網：身上穿著生活 手上彈著夢想

老易自己打印的《追夢人》曲譜。（取材自南方都市報）

中國網路上近日瘋傳一段深圳建築工人彈鋼琴的視頻，一位頭戴安全帽、身著安全服的大叔坐在鋼琴前，彈奏出一曲曲悅耳的旋律，影片吸引20多萬點讚，不少網友讚嘆「身上穿的是生活，手上彈的是夢想」。視頻也火到海外，有外國網友稱讚「他充滿了才華」。

來源：YouTube

大公報報導，56歲的易群林來自湖南岳陽，他和兒子易文理在同一家工地上工作。日前彈鋼琴的影片被兒子傳上短視頻平台後暴紅，談及那天演奏的經歷，易群林仍難掩激動，「彈完之後回到家心臟還在『突突』的跳。」

讓人驚訝的是，對鋼琴情有獨鍾的易群林從未真正學過鋼琴。15歲那年，他從鄉下來到縣城姨媽家作客，恰巧表哥買了一架鋼琴，那是他第一次看到、聽到，也是第一次觸摸到鋼琴。

●無師自通 「曲子聽三遍就會彈」

「當我聽到鋼琴的旋律時，不自覺的就淚流滿面，姨媽還以為我生病了，準備帶我去醫院。」易群林回憶說。自此之後，易群林對鋼琴的愛好一發不可收拾，每當得空都往姨媽家跑，50多里的山路也不能阻隔。

60年代及70年代初的農村連吃飽飯都很難，易群林上到初中就被迫輟學務農，靠著自己摸索著學會了鋼琴。頗有天賦的他表示，「一般的曲子我聽三遍就會彈了」，雖然並不專業，但他還是學會了彈奏上百首樂曲。

為了生計，易群林2004年來到深圳打工，他用雙手組裝過玩具、電子元件，握著鐵鍬和過水泥，洗過碗，幹過建築短工，就是幾乎沒碰過鋼琴。常年的體力活使得手指不再白皙、纖細，黝黑而又長滿繭子的手，彷彿與潔白的琴鍵顯得有點格格不入。

易群林日前與工友到工地幹雜活，得知附近有公益鋼琴，手癢難耐的他在下工後立刻前往。《致愛麗絲》、《粉紅色的回憶》、《梁祝》一首首曲子彈出後，不僅引來路人一陣陣讚嘆，就連兒子易文理也沒想到父親會彈得這麼好。

●熱愛音樂 「是我的靈魂和寄託」

易文理立刻拿出手機 ，將父親彈奏的畫面分享到網路上，沒想到竟意外走紅，點讚量短時間內就突破20萬。老易的視頻走紅後，不少網友感動留言，「這雙手，可築神州大廈，可譜華夏樂章！」「肩上是責任，手上是愛好。」「他也曾是懷揣夢想的青年！」