醫保資金吃緊? 北京「京醫通」停運 網怨：社會的倒退

線上診療服務平台「京醫通」受到北京市民歡迎，卻不得不宣告停運。（秒懂百科截圖）

受到北京 市民歡迎的線上診療服務平台「京醫通」，24日宣告正式停運，引發民間輿論不滿，甚至有網友直言「是北京社會的倒退」。有分析認為，涉及政府部門的利益分配以及各地醫保 資金吃緊，可能是導致平台停運的原因。

自由亞洲電台報導，公開資料顯示，2012年上線的「京醫通」平台整合全北京市的醫療資源，並與微信 第三方綁定，為本地非醫保患者和外地患者提供有關就醫服務，如醫院門診掛號、中西藥房取藥、聯絡醫院工作站或預約門診常規檢驗等。患者就診可直接付費，無需前往專門的收費窗口排隊。

據官方數據顯示，截至2022年4月，累計用戶已超過5500萬，85%的用戶使用線上掛號服務。

北京市衛生健康委員會4月24日公告宣布，由北京市衛健委、北京市醫院管理局聯合北京銀行共同發起的「京醫通」平台線上掛號服務正式停運，迅速引發輿論轟動。

有網友說：「挺好的一個惠民APP，居然被逼到要停運的地步，有關部門也是不作為」；還有網友說，「京醫通那麼好用卻被下線，我認為是北京社會的倒退」。北京市民梁先生表示，雖然各個醫院也都推出自己的線上掛號服務，但他認為整合了所有醫療信息資源的「京醫通」最為便利。

報導指出，早在去年4月，「京醫通停運」的消息就流傳甚廣。去年4月19日，北京市衛健委回應表示，已緊急通知資方北京銀行和平台運營方北京怡和春天科技有限公司，督促雙方從公共利益出發，依法理性解決糾紛。怡和春天也發布公告表示，將保障「京醫通」線上系統正常運營。

強撐了一年後，今年4月24日，「京醫通」平台還是正式下線了預約掛號服務。

報導引述美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青指出，「京醫通」停運除了暴露其內部股權結構和融資問題外，中國各地醫保資金也因受到此前嚴苛疫情防控政策的影響而日趨吃緊，地方政府在這部分資金上進行權力博弈可能也影響到了平台運營。

李恆青說：「最典型的是黑龍江，患者到北京、上海就醫，直接從黑龍江轉帳，可是黑龍江醫保基金已經是負數了，如何轉帳？這些地方就出現很多爭執。」他分析，中國的地方醫院賺不到錢，但醫保基金卻被轉出省外，自然引起地方政府不滿。