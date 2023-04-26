「背娃送外賣」暴紅 辛酸老爸為何車後又多一女

鄒滔滔帶著2個孩子送外賣。(取材自紫牛新聞)

南京外賣小哥鄒滔滔「背娃送外賣」視頻，去年在網路走紅，一年後，鄒滔滔的電動車 後座又多了一個女孩，引起網友熱議。

一年前走紅時的照片。（取材自知乎）

揚子晚報報導，鄒滔滔說，去年暴紅時，他還和老二「婷寶」的母親生活在一起，但因為婷寶的母親精神有問題，沒法帶孩子，所以他只能背著婷寶去送外賣。

大家突然發現鄒滔滔還有個大女兒，覺得很驚訝，「為什麽經濟條件不好，還敢生二胎？」

據鄒滔滔說，老大「依琳」的母親老家在四川大涼山，鄒滔滔的家則在安徽，兩人因網路結緣戀愛，「她告訴我路程太遠了，等孩子生下來，我再跟她回家提親。結果生下依琳後，我陪著她回娘家，誰曾想她的父母不同意這門親事，不讓她跟我回來。後來，我就一個人回到老家撫養依琳。」

鄒滔滔說，婷寶的母親則是在他來南京送外賣時認識、戀愛的，「分手4個月後，她告訴我懷孕了想打掉，我就說既然是我的孩子，生下來我養。於是，就有了婷寶。」

鄒滔滔把依琳帶在身邊，想一邊送外賣，一邊找新的學校。但是，因為鄒滔滔在南京沒有居住證，且付不起高昂的社保費 用，依琳無法入學，只好一直跟著他送外賣。

如今的婷寶越來越重，背久了鄒滔滔總感覺肩膀痛，貼心的依琳就經常幫他取電瓶、取餐、送餐。

鄒滔滔父女三人的房子月租700元，由於送外賣的情況不穩定，因此他也在學習直播帶貨，主要賣衛生紙、垃圾袋等家庭用品和方便麵、餅乾等零食。

將近半年時間沒有上學了，鄒滔滔最擔心的就是依琳的成績。他自己只有小學文化，無法給依琳輔導，最近又在考慮老家蚌埠其他的學校，希望依琳能和其他同齡孩子一樣回到學校讀書。