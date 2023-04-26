富爸爸砸600萬元為子蓋幼兒園 網羨慕：要是我爸就好了

男子蓋的幼兒園，教室連接了滑梯，可從2樓直接滑到地面。(視頻截圖)

江蘇連雲港一名爸爸3歲兒子快要讀幼兒園，為了讓兒子有優質的教育 環境，竟霸氣的豪砸600萬元（人民幣，下同）蓋一間幼兒園，令不少網民羨慕不已：「別人的爸爸就是不一樣」。

綜合媒體報導，這位富爸爸在社交平台拍片分享，指自己的3歲兒子快要讀幼兒園，於是豪花了600萬人民幣建了一間幼兒園，耗時7個月。父親透露，為了讓兒子擁有優質又安全的學習環境，先花了45萬人民幣完成建築設計圖，餘下的建築費用了500多萬人民幣，剛好峻工讓兒子入讀。

而校園設備極為豪華，為了採光好而修改房子結構，以落地大玻璃為窗戶，建有兒童視角廁所，除了基本教室，亦設有舞蹈室及電影 放映室，因兒子喜愛看動畫卡通。

而室內還設有地暖系統，戶外則建了超大草地，可以讓小孩體驗摘果樹。最浮誇的是教室連接了滑梯，可從2樓直接滑到地面，完成了他夢想中的幼兒園。幼兒園招生 後，吸引不少孩子入讀，1個學期學費不含伙食為3980元人民幣。

看到這間夢幻幼兒園，網友紛紛留言表示羨慕，「霸氣」、「要是我爸就好了」、「別人的爸爸就是不一樣」、「相信我，你也可以，首先要有600萬元，其次轉完帳不用喝西北風」。