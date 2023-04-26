攻克「無芯可用」…「龍芯之母」黃令儀逝世 享壽86歲

86歲的黃令儀4月20日因病去世。(取材自百度百科)

中國科學院微電子研究所發布訃告稱，86歲的黃令儀4月20日因病去世。黃令儀參與了中國二極管、三極管、大規模集成電路，到自主研發設計的第一枚CPU芯片(晶片 )。退休 後，她帶領龍芯研發團隊攻克中國計算機「無芯可用」的歷史，被譽為「中國龍芯之母」。

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環球人物報導，殲20、北斗衛星能夠擁有中國國產「心臟」，成功打破西方技術封鎖，背後都少不了黃令儀等一批芯片人的付出。

公開資料顯示，出生於1936年的黃令儀，1958年畢業於華中工學院（今華中科技大學），隨後進入清華大學半導體專業深造。1960年學成返校，在母校華中工學院（今華中科技大學）創辦半導體專業和實驗室。1962年加入中科院計算所。

為了突破「兩彈一星」中的瓶頸，中國成立計算機所二部，專攻微型計算機和三極管等項目，這是中國第一個芯片研究團隊，黃令儀是團隊負責人。

在缺資料、缺設備、缺人才、缺材料的情況下，她帶領隊員嘔心瀝血成功研製出半導體三極管。他們研製的芯片在1978年贏得了全國科學大會重大成果獎。此後，晶體管研發也取得了實質性進展。

1989年，黃令儀參加美國國際芯片展覽會，她在展場遍尋不到中國的攤位。好不容易看到幾個中國人手中拿著長城公司的塑料袋，但對方卻只是來參觀的。黃令儀在日記中寫道：「琳瑯滿目非國貨，淚眼漣漣。」

報導指出，為了研發芯片，龍芯中科董事長胡偉武2001年邀請65歲的黃令儀「出山」，成為龍芯研發團隊項目負責人。胡偉武親眼見證老前輩有多拚，希望她不要這麼辛苦，黃令儀卻回答「我這輩子最大的心願，就是匍匐在地，擦乾祖國身上的恥辱」。

2002年8月10日，中國首款通用CPU「龍芯1號」研製成功。雖然性能上差距很大，卻真正打破了國產計算機無芯可用的歷史。