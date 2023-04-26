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山東淄博燒烤紅火 多家銀行推金融創新產品「燒烤貸」

中國新聞組／北京26日電
山東淄博燒烤爆火出圈，熱度蔓延至金融圈。(視頻截圖)
山東淄博燒烤爆火出圈，熱度蔓延至金融圈。(視頻截圖)

「小餅小蔥加小爐」這靈魂三件套，讓山東淄博燒烤爆火出圈，引發各地燒烤紛紛應戰，甚至將熱度蔓延至金融圈。近日，多家銀行推出「燒烤貸」產品引發網絡熱議，比如「淄滋貸」，是不是聽著就胃口大開？有網友笑稱，「金融產品創新好『卷』啊，就差去吃燒烤辦理『燒烤分期』了。」

每日經濟新聞報導，隨著這座工業老城因為燒烤躋身頂流城市，淄博各家銀行也搭上了這波大潮，各類「燒烤貸」應運而生。

據統計，近期淄博地區多家銀行針對燒烤產業鏈商戶推出了「燒烤貸」相關產品，以純信用貸款為主，無需擔保，貸款手續簡單，放款速度快，部分可線上操作，貸款額度在20萬元人民幣(約2.8萬美元)至100萬元不等，期限以一年期到三年期為主，利率4%左右。

例如，為助力「淄博燒烤季」活動，齊商銀行針對淄博轄內燒烤及相關行業推出「淄滋貸」產品，貸款額度單戶最高100萬元，貸款期限不超過12個月，貸款利率最高不超過LPR加200基點。

人在哪裡聚集，產業在哪裡旺盛，金融活水就流向哪裡。梳理發現，近年來，金融機構依托當地優勢產業、熱點消費而創新信貸產品的現象屢見不鮮，「特色貸」的產品名稱越來越深入人心。例如，部分地區還推出了「草莓貸」「咖啡貸」等特色貸款產品。

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