經營危機?關了? 「天涯社區」無法進入 網掀悼念潮

許多中國網友發現打不開「天涯」App，懷疑可能已經永久關閉。(取材自天下網商/視覺中國圖)

1999年創立、此後一度成為中國頭號網路平台的「天涯社區」，其網頁及App 近來被發現都無法進入。由於先前傳出經營危機，甚至面臨多起法律求償執行案件，令不少網民感嘆「天涯」的時代已逝。

綜合中國經濟周刊、法治日報等媒體訊息，天涯社區4月1日曾發布公告，指近期將進行「技術升級」和「數據重構」，平台在此期間將無法進入。但因為整個網頁及App停止運作至今已超過20天，引起越來越多的網友議論。

報導指出，經查詢中國企業登記資料，成立於1999年4月的天涯社區，全名為「天涯社區網絡科技股份有限公司」，法定代表人為創始人邢明，由邢明、海南達維互聯網投資 管理有限公司、北京君聯創業投資中心（有限合夥）等共同持股。該公司有16家轉投資企業，其中14家仍存續，涵蓋網路科技、文化傳播、電子商務、投資領域。

然而，天涯社區目前卻存在六條被執行案件，累計執行標的超過1.46億元人民幣（約2108萬美元），已高出其9300萬元的註冊資本額。

此外，邢明個人還存在數十條「限制消費令」（因積欠債務遭法院下令限制消費）。而天涯社區還涉及數百起案件的訴訟，內含名譽權糾紛、侵害作品訊息網路傳播權糾紛等案件。

不少中壯年網友得知「天涯社區」網頁無法進入，可能面臨無法經營的危機後，紛紛在社交平台上掀起「悼念潮」，發文緬懷，「天涯關了，咫尺天涯，永不再見」。其中為數可觀的網友認為，天涯在2000年代至2010年代初期的鼎盛期，曾是年輕網友的精神寄托。其中時政、思想等版的文章，水準比如今的文章不知高出多少倍。

有網友表示，當年念書時沒有智慧型手機 ，只能天天用桌上型電腦「上天涯」，這是當時中國年輕人關注時事焦點、全球大事、思想交流的標準配備。而與其他網友以觀點相互取暖，甚至激辯、攻擊的百花齊放，令人懷念。但今天的網路環境，反而難與「天涯」時代相比。

但有網友認為，「天涯社區」的運行沒能跟上時代潮流，而被其他許多網路平台超越。加上自媒體興起，更使網友選擇多元化，用戶大幅流失，注定了天涯退出歷史舞台的命運。