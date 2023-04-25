杭州最貴法拍房 1.33億元成交 原屋主做保欠下2億

杭州貴法拍房。（取材自阿里法拍網）

杭州最貴法拍房被刷新了。24日下午，經過228輪競價後，阿里法拍網上一套杭州桃花源西錦園中式別墅以1.33億元（人民幣，下同）成交，折合單價12.7萬/平米，低於評估價1.71億元。據悉，這套房子就是曾轟動一時的「最貴法拍房」杭松居。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2021年9月，杭松居首次上線阿里法拍，當時的起拍價是1.155億元，評估價超1.65億元，保證金都要1000萬元，被稱為」杭州史上最貴法拍房」。首次拍賣 時，杭松居僅1人報名，但卻因未出價而流拍。

距離首次拍賣僅20天後，杭松居再次上架法拍，起拍價9240萬元，比首次拍賣降了2310萬，最終2人報名，卻依然流拍。

此後，該房源就沒了消息。沒想過經過一年半，杭松居又一次出現在了阿里法拍，且房源評估價漲至1.71億元，起拍價為1.197億元，比首拍高了420萬。

而這一次，5人報名，經過228輪的激烈競價，最終以1.33億的總價成交，超過此前」最貴法拍房」的記錄保持者--陽光海岸的1.133億法拍房。

這是一套蘇式園林建築，佔地約5.5畝，青磚黛瓦，水榭樓閣，院子內分南園、水景園、西園、北園等，種植了130多種花卉和名貴樹種，包括百年紅豆杉等。定期維護，綠植狀態良好。工作人員說，單是日本 雪松，一棵就要100萬元；園裡還有大型錦鯉池，養了百條日本錦鯉。

當然，維護費也是一大筆」隱形支出」。據了解，杭松居的物業費，一年要6.5萬元，加上兩位管家12萬元的費用，別墅的日常運維每年就要18.5萬元。

2020年年初，早在這套房源還沒拿出來拍賣時，已有杭州豪宅經紀人在朋友圈、微博叫賣這套別墅，當時叫價1.6億元。

別墅內景。（取材自阿里法拍網）

「業主買入這套房子花了6000萬元，裝修花了7300多萬。全屋200噸的紅木定製家具，客廳有七彩琉璃玄關屏風、牆面刺繡牆紙等，房子裡還有各種珍稀藏品也價值不菲。」中介透露，可惜一直無人接手。

這麼奢華的別墅，為何拿出來叫賣，甚至走上了法拍席？

原來，房東 是溫州人士，給朋友做擔保，失利後欠下約2億元。為此，他們只能忍痛割愛，把房子連同家具、藏品打包出售，希望快速回籠資金。