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鄭州女副校長美出圈 網讚高校領導「顏值天花板」

中國新聞組／北京25日電
鄭州工商學院的一位美女副校長王提近日突然在網上走紅。圖為王提主持開幕式。（取材自鳳凰網河南頻道）
鄭州工商學院的一位美女副校長王提近日突然在網上走紅。圖為王提主持開幕式。（取材自鳳凰網河南頻道）

鄭州工商學院的一位美女副校長近日突然在網上走紅，因長相漂亮引來關注與熱議，被稱為高校領導的「顏值天花板」。

來源：YouTube

極目新聞報導，事情起因是日前第29屆河南省大學生「華光杯」體育活動籃球比賽在鄭州工商學院力功體育館開幕。開幕式由鄭州工商學院常務副校長王提主持。相關畫面傳到網上後，引爆網路，網友說，開幕式引人注目的不是運動員，是這位美女主持。

鄭州工商學院確有這麼一位高顏值美女副校長，該校官網「現任領導」一欄顯示，王提，女，漢族，河南泌陽人，中共黨員，河南大學碩士研究生，在讀博士。歷任鄭州工商學院人文藝術學院教師、蘭考校區書院負責人、蘭考學院院長、黨總支書記，現任鄭州工商學院常務副校長。

有網友說，「漂亮」這個詞都不足以概括她的美，認為王提有一張明星臉，還有氣質，給人腹有詩書氣自華的感覺。也有網友說，隨著年輕一代進入高校工作，帶有高學歷和高顏值光環的校領導並不鮮見，她們不僅長相耀眼，學歷也耀眼。

據報導，以鄭州工商學院來說，除了王提，還有兩位副校長也是高顏值美女。這兩位副校長分別為王瑩和王覃秋。

據該校官網介紹，王瑩，女，副教授，漢族，江西分宜人，中共黨員，碩士研究生。歷任鄭州工商學院招生就業處副處長、黨政辦主任、教務處處長、校長助理，曾榮獲河南省民辦教育工作先進個人、鄭州市教育系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人等榮譽稱號。現任鄭州工商學院副校長。

王覃秋，女，副教授，漢族，黑龍江大慶人，中共黨員，藝術學碩士學位。歷任鄭州工商學院藝術系教學秘書、藝術系主任、藝術學院副院長、人文藝術學院執行院長，曾榮獲河南省文明教師、河南省民辦教育工作先進個人、鄭州市教育系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人等榮譽稱號。現任鄭州工商學院副校長。

報導指出，除了上述美女副校長，該校董事長湯凌也是美女。該校官網「現任領導」一欄顯示，湯凌，女，1974年生，湖北黃陂人，史丹福國際大學（STIU）教育學碩士研究生，宇華教育集團副總裁。現任鄭州工商學院董事長。湯凌與上述三位副校長，被網友稱為鄭州工商學院「四大美女領導」。

鄭州工商學院的一位美女副校長王提近日突然在網上走紅。（截圖自鄭州工商學院官網）
鄭州工商學院的一位美女副校長王提近日突然在網上走紅。（截圖自鄭州工商學院官網）

鄭州 河南 教育

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