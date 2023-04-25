放棄50萬年薪 浙女從銀行辭職 稱考核指標像「天文數字」

楊蕾穿梭在大街小巷發傳單。 （取材自錢江晚報）

近年來銀行的筆試「難」出天際，招聘門檻不斷提高，但跟行員工的離職率也在逐年攀升，尤其是一些入行沒多久的年輕人，寧願放棄外人艷羨的高薪也要辭職，「姑娘年薪50萬卻依然從銀行離職」的話題就衝上了熱搜第一。這位姑娘辭職原因據說是考核指標像「天文數字」，讓人難以負荷。

錢江晚報報導，1993年出生的楊蕾（化名）幾年前從浙江理工大學經濟學院畢業後，進入溫州一家大型國有銀行支行工作，她被分配到基層網點，從櫃員做起。

網點早上8點半對外營業，楊蕾通常7點多就要到單位，8點開晨會，負責接鈔的話要更早到。一天的工作從上櫃開始，楊蕾基本沒有休息的時間，「忙到連喝口水和上廁所的時間都沒有。」

為了照顧上班的客戶，網點中午也要營業，大家只能輪流吃飯，而且，櫃員不能使用手機 ，如果拍到會被罰款。

網點排隊的人多，楊蕾怕大家等太久，總會加速辦理業務。一天下來，她手因為處理過多的文印都變黑了，「跟中毒了似的」。

銀行下午5點關門，但對外停辦業務後，楊蕾還有很多工作需要完成。先參加「夕會」，再整理好當天的現金、憑證和回單等，有時還要留下來苦練打字、點鈔等技能，晚上7點多回家是常態。

網點通常會分派營銷任務，她卻沒辦法在櫃檯上完成這些任務。所以，楊蕾只能四處找親朋好友幫忙，完成「開門紅」的存款、信用卡 開卡、推廣手機銀行等指標。而且，她有時還要自掏腰包買下銀行售賣的黃金。讓楊蕾印象深刻的是，2016年，她剛工作一年多，手頭並沒多少積蓄，但還是花了1萬多元「巨款」購買了一套熊貓金幣，完成任務指標。

2017年5月，楊蕾跳槽到一家城商銀行，終於結束櫃員生涯。城商行的工資和業績直接掛鉤，雖然考核任務很重，但收入比起她在國有大行時有肉眼可見的增長。

為完成任務，楊蕾穿梭在大街小巷發傳單，付出也獲得回報，她迎來了在銀行工作的「高光」時刻，拿到50萬元（人民幣，下同，約63萬美元）的年薪。但是，銀行給她的指標，卻是「芝麻開花節節高」。

楊蕾曾經工作的銀行網點，有著非常嚴苛的懲罰制度，一旦出錯，員工就會被罰款。有事的時候領導不批假，也讓楊蕾十分惱火。

訂婚前，楊蕾跟領導請假，軟磨硬泡請到一天年假。當她滿心歡喜在香港 採購婚禮用品時，卻因之前的一點差錯，受到領導嚴厲批評，「周一就要看到你的整改報告和200元罰款」。