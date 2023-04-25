中國青年失業率19.6% 人社部10招搶救

中國人社部24日上午召開記者會，說明當前就業情勢。（取材自中國網）

中國日前公布今年3月全國城鎮失業率為5.3%，但16到24歲青年失業率卻高達19.6%。為此，中國人社部24日表示，已啟動實施「2023年高校畢業生等青年就業 創業推進計畫」，聚焦職位拓展、服務優化、能力提升、權益維護等方面，推出了10項具體行動，千方百計促進他們就業創業。

在24日召開的記者會上，人社部發言人盧愛紅表示，今年第一季，中國人力資源和社會保障工作取得積極進展，她細數相關數據，包括1到3月城鎮新增就業297萬人、3月全國城鎮調查失業率5.3%，3月底脫貧人口務工規模3074萬人，聲稱中國就業局勢保持總體穩定等。

就下一步的工作安排，中國人社部提出五點，分別是健全就業促進機制、深入實施高校畢業生等青年就業創業推進計畫、實施防止返貧就業攻堅行動、健全終身職業技能培訓制度、健全就業公共服務體系。

內容包括啟動百萬就業見習職位募集計畫、傾斜支持創造職位多的行業企業，和優化相關政策、穩定脫貧人口和農民工外出規模，以及加強重點群體職業技能培訓等。

對於今年中國高等院校畢業生人數再創新高，就業壓力加大，中國人社部就業促進司副司長陳勇嘉說，人社部啟動實施了「2023年高校畢業生等青年就業創業推進計畫」，聚焦職位拓展、服務優化、能力提升、權益維護等方面，推出了10項具體行動，將「千方百計促進他們就業創業」。

十項措施，分別為實施就業政策落實行動、公共部門穩崗擴崗行動、創業服務支持行動、「職引未來」系列招聘行動、公共就業服務進校園行動、離校未就業畢業生服務攻堅行動、青年專項技能提升行動、就業見習質量提升行動、就業困難結對幫扶行動就業權益護航行動等。

據陳勇嘉說明，上述行動，內容包括聚焦中小微企業，提供社保補貼、稅費減免、培訓補貼等政策支持，和協同有關部門，穩定機關事業單位、國有企業招聘規模，適當增加基層招聘人數，以及對離校後的未就業畢業生展開實名幫扶，展開新興產業職業培訓，募集不少於100萬個就業見習職位等。未來，還將加強宣傳，推出一批「實幹奮鬥、青春圓夢」青年就業典型，強調將竭盡全力創造積極條件。

中國人社部人力資源流動管理司副司長孫曉麗還就中國組織畢業生到基層成長的「三支一扶」，即從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興服務等地計畫表示，今年將會同有關部門啟動實施2023年的「三支一扶」計畫，共選派3.4萬名高校畢業生到基層服務，繼續向民族地區、邊疆地區和鄉村振興重點幫扶地區傾斜。