中國航天日／總設計師：中2030前肯定登月

圖為老師在山東省棗莊市文化路小學航天科普館，為學生們講解航天知識。 （新華社）

中國人何時能踏足月球？中國探月工程總設計師吳偉仁說，2030年之前，中國人的腳印肯定會踏在月球上。他透露，與此前人類的登月計畫不同，中國計畫構建一個以月球為中心的星座，集通信、導航、遙感以及其他功能的系統，就像月球版的北斗導航系統。

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香港文匯報報導，在第八個中國航天日來臨之際，吳偉仁接受央視訪問時表示，中國正在進行月球探測的四期工程，其中，嫦娥六號任務計畫於2024年前後實施，其主要任務是到月球背面採樣，並攜帶月球樣品返回地球，這也是人類第一次從月球背面採集月壤。嫦娥七號將去月球南極尋找月球存在水的證據，嫦娥八號將配合嫦娥七號在月球南極建立國際月球科研站的基本型，對月球資源勘探和利用等進行一系列試驗。

談及國際月球科研站，吳偉仁表示，將一方面進行勘察，另一方面希望能夠把月球物質運用起來，例如在月球上進行3D打印「蓋房子」等。他預計在2028年左右，可以在月球南極建成基本型的科研站。

吳偉仁進一步稱，未來中國的載人登月計畫，將與此前有很大不同。中國計畫在月球開展通信、導航、遙感等星座建設。人類正在邁入月球探索與開發的新時代，未來諸多無人探測器和載人航天器會成功登月，在複雜的月球表面上行動，都需要更加精準的導航信息、更加流暢的大容量通信保障，所以建設完善的月球通信導航星座是必不可少的。

吳偉仁說，後續中國計畫建設以月球為中心的深空互聯網，負責通信、導航、遙感等多種功能，變成了以月球為中心的、可以向太陽系延伸、更廣闊更大範圍這麼一個大的系統。「在互聯網構成的情況下，以後在月球上也可以看電視，也可以看比賽，也可以使用Wi-Fi，航天員上個月球都不寂寞了。」

另外，在2023年「中國航天日」主場活動啟動儀式上，中國國家航天局公布了中國向俄羅斯 、法國贈送月球樣品的消息。據介紹，今年4月，法國總統馬克宏 訪華期間，中國向法國贈送了1.5克科學用月球樣品。2022年2月4日，俄羅斯總統普亭 訪華時，中國贈送俄羅斯1.5克科學用月球樣品。2023年3月，中國國家主席習近平訪俄期間，俄羅斯回贈中國1.5克科學用月球樣品。

據透露，中國贈送俄羅斯和法國的月球樣品來源於2020年12月中國嫦娥五號任務從月球正面風暴洋東北部天船基地獲取的鑽取樣品和表取樣品。俄羅斯回贈中國的月球樣品來源於1970年蘇聯月球-16號任務鑽取的樣品。