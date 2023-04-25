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中國航天日／中首公布火星全影圖 中文命名22處

記者林則宏／綜合報導
「天問一號」環繞器與火星合影。（中新社）
「天問一號」環繞器與火星合影。（中新社）

昨天是「中國航天日」，中國國家航天局和中國科學院聯合發布中國首次火星探測火星全球影像圖。科學團隊通過火星高分影像，識別著陸點附近地理實體，國際天文聯合會將其中22個地理實體，以中國人口數小於10萬的歷史文化名村、名鎮命名，周莊、齊都、西柏坡等中國標識永久刻印在火星大地。

來源：YouTube

據航天局官網發布，本次發布的影像圖為彩色，按製圖標準分別製作火星東西半球正射投影圖、羅賓森投影（Robinson projection）圖和麥卡托投影（Mercator projection）加方位投影圖，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖。

中國公布火星全球影像圖。此為麥卡托投影加方位投影圖。(中新社)
中國公布火星全球影像圖。此為麥卡托投影加方位投影圖。(中新社)

據發布，中國火星探測器「天問一號」任務環繞器中分辨率相機，於2021年11月至2022年7月，歷時8個月，實施了284軌次遙感成像，對火星表面實現了全球覆蓋。地面應用系統對獲取的1萬4757幅影像數據，進行處理後得到火星全球彩色影像圖。

大公報報導，中國天問一號探測器於2020年7月23日發射，至2021年8月15日，火星車完成90個火星日的既定探測任務後，繼續實施拓展任務，已累計巡視探測358個火星日，行駛1921米，目前仍處於休眠期；至2022年6月29日，環繞器實現全球遙感探測，目前已運行超過1000天，狀態良好，繼續在遙感使命軌道開展科學探測，積累原始數據。首次火星探測任務一步實現火星環繞、著陸和巡視探測目標圓滿完成。

中國公布火星全球影像圖。此為火星地理命名圖。 （中新社）
中國公布火星全球影像圖。此為火星地理命名圖。 （中新社）

據報導，天問二號的進展也備受關注。中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋透露，天問二號任務的探測對象是國際公認的有其特殊性的天體，即近地小行星2016HO3。天問二號任務將實現對該小行星的採樣返回，這將是中國首次從行星際取回樣品。

此為火星東西半球正射投影圖。(中新社)
此為火星東西半球正射投影圖。(中新社)

此外，中國還規畫了天問3號任務和天問4號任務。其中，天問3號將再探火星，計畫從火星取樣返回；天問4號則將飛往更遙遠的木星系。張榮橋坦言，天問3號和天問4號任務的難度非常大，還需要通過23年的時間進行關鍵技術攻關。

此為羅賓森投影圖。(中新社)
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