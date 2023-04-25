中國航天日／中首公布火星全影圖 中文命名22處

「天問一號」環繞器與火星合影。（中新社）

昨天是「中國航天日」，中國國家航天局和中國科學院聯合發布中國首次火星 探測火星全球影像圖。科學團隊通過火星高分影像，識別著陸點附近地理實體，國際天文聯合會將其中22個地理實體，以中國人口數小於10萬的歷史文化名村、名鎮命名，周莊、齊都、西柏坡等中國標識永久刻印在火星大地。

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據航天局官網發布，本次發布的影像圖為彩色，按製圖標準分別製作火星東西半球正射投影圖、羅賓森投影（Robinson projection）圖和麥卡托投影（Mercator projection）加方位投影圖，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖。 中國公布火星全球影像圖。此為麥卡托投影加方位投影圖。(中新社)

據發布，中國火星探測器「天問一號」任務環繞器中分辨率相機，於2021年11月至2022年7月，歷時8個月，實施了284軌次遙感成像，對火星表面實現了全球覆蓋。地面應用系統對獲取的1萬4757幅影像數據，進行處理後得到火星全球彩色影像圖。

大公報報導，中國天問一號探測器於2020年7月23日發射，至2021年8月15日，火星車完成90個火星日的既定探測任務後，繼續實施拓展任務，已累計巡視探測358個火星日，行駛1921米，目前仍處於休眠期；至2022年6月29日，環繞器實現全球遙感探測，目前已運行超過1000天，狀態良好，繼續在遙感使命軌道開展科學探測，積累原始數據。首次火星探測任務一步實現火星環繞、著陸和巡視探測目標圓滿完成。

中國公布火星全球影像圖。此為火星地理命名圖。 （中新社）

據報導，天問二號的進展也備受關注。中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋透露，天問二號任務的探測對象是國際公認的有其特殊性的天體，即近地小行星2016HO3。天問二號任務將實現對該小行星的採樣返回，這將是中國首次從行星際取回樣品。 此為火星東西半球正射投影圖。(中新社)