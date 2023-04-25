堅持足月生下雙胞胎 河北媽產後病危 夫：賣地也不放棄她

夫妻倆的合照。（取材自北京青年報）

河北滄州一名孕婦為了讓孩子出生後健康，堅持足月產下雙胞胎，孰料孩子出生後，這位新手媽媽卻生命垂危。

劉安妮誕下的雙胞胎女兒。（取材自北京青年報）

北京 青年報報導，這位寶媽的丈夫王海濤表示，他們是普通的農村家庭，妻子劉安妮在懷孕第八個月就出現了手腳浮腫、高血壓 、心臟被胎兒擠壓嚴重的情況，醫生建議盡快剖腹產，但妻子希望足月生產，孩子盡量不用進保溫箱，又堅持繼續懷孕一個月。

劉安妮直到4月初呼吸困難不得不住院並剖腹產，但她卻因羊水栓塞、呼吸心跳驟停被送進ICU，目前仍處於昏迷狀態。

雙胞胎出生後這半個月來，王海濤一直守在妻子病房外，至今還沒見過孩子。他說，「我和我家人現在就是她的全部依靠，我們一定不會放棄她，就算賣房賣地也給她治。我就希望她盡快甦醒過來，看一看她一直期待健康出生的孩子。」

王海濤有些後悔，沒有讓妻子早點剖腹產。「其實她在3月1日剖腹產的話，對她來說是最好的，重度子癇前期是在最後這一個月出現的，她本來就貧血，懷雙胞胎對她消耗比較大，貧血也更嚴重了。」

劉安妮的情況被發到網上後，不少網友為她加油、祝福的同時，也伸出了援手。王海濤在大病救助平台發起了籌款，目前已經籌到了3萬元人民幣，此外，部分熱心網友直接聯繫他捐助，這部分也籌了近2萬元人民幣。「希望大家幫我們渡過難關。」王海濤說。