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美風投菁英誇中國高鐵「比坐飛機好」 馬斯克點贊

中國新聞組／北京25日電
美風投公司合夥人稱讚坐中國高鐵比坐飛機還好。（取材自環球網）
美風投公司合夥人稱讚坐中國高鐵比坐飛機還好。（取材自環球網）

美國風投公司ChainValley Capital合夥人符傳志（Alvin Foo），日前在推特發帖稱讚中國「復興號」高鐵「舒適、寬敞、超級快、準時」，在評論區引發不少網友共鳴，甚至推特執行長、特斯拉創辦人也現身回應，「的確」。

環球網報導，符傳志23日在推特上分享一段視頻，顯示他乘坐從杭州至北京「復興號」高鐵，並讚道：「有寬敞明亮的小包廂，速度快、穩當；座位上有拖鞋、毛巾、毛毯和單獨享用的空調、好吃的甜點、掛衣服和放水杯的地方，還有可調節的座椅、手機無線充電功能等。」

符傳志在配文中稱，「中國的豪華高鐵。我坐過，不得不說比坐飛機還要好。它舒適、寬敞、超級快，最重要的是準時！如果你去中國旅行，一定要體驗一下」。

評論區引發不少網友的共鳴。推特用戶史蒂夫•穆謝羅（認證為首席技術官、有多年在中國運營雲計算創業公司經歷）就說，「（我）過去一直這樣做，比坐飛機好多了。不麻煩，一路都有wifi或5G網絡，座位上有電源，還能散散步」。

對此，符傳志回應，「肯定比坐飛機好」。馬斯克還直接在下方回應：「的確。」這並非馬斯克第一次為中國高鐵點贊。據媒體報導，馬斯克此前在接受採訪時分享了從北京乘高鐵到西安參觀秦始皇兵馬俑的經歷，「那是一次超棒的體驗」。

美風投公司合夥人稱讚坐中國高鐵比坐飛機還好，馬斯克評論稱的確。 （取材自環球網...
美風投公司合夥人稱讚坐中國高鐵比坐飛機還好，馬斯克評論稱的確。 （取材自環球網）

還有一名推特用戶在評論區回憶稱，「2019年我乘坐子彈頭列車從北京前往上海。很快，而且你可以通過電話訂購所有東西。簡直太棒了。很多國家都可以向他們學習」。

推特 北京 馬斯克

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