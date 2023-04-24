五一未到「酒店刺客」先到 熱門城市房價普遍漲千元

五一假期酒店訂單火熱。（取材自澎湃新聞）

「五一」假期還沒到，酒店價格先漲翻天。中國媒體走訪西昌、麗江、大理、西雙版納、西安、杭州等熱門旅遊城市發現，有酒店價格漲了近千元人民幣，有的甚至上調了5倍，讓網友直呼被「酒店刺客」勸退。而讓網友更氣的是，儘管迎風漲價被吐槽，不少酒店依舊還是滿房。

華西都市報報導，通過多家電商平台搜索時發現，儘管還未到「五一」假期，但雲南麗江古城、大理古城、西安大雁塔、杭州西湖、長沙五一廣場等熱門商圈或景點的酒店，已經顯示滿房，且價格有所上漲。

以西雙版納為例，4月25日入住西雙版納晟朗酒店陽光雙床房，價格為一晚289元人民幣（下同，約42美元），5月1日入住就變為一晚1268元（約184美元），上漲近千元。

在西安為例，4月21日入住漢庭酒店西安大雁塔店家庭房是一晚374元（約54美元），5月1日入住則變為了一晚1352元（約196美元），也是漲了近千元。

來源：YouTube

搜索從成都出發的熱門旅遊城市的酒店時發現，五一假期間，從經濟型到舒適型、高檔型、到豪華型，大部分漲幅在2到3倍左右。像七天、漢庭、如家等經濟型連鎖酒店的價格都上調，很多平時賣200元到300元的房間，上調到500元以上，有的甚至超過千元。

在小紅書 上搜索「五一」和「酒店」等關鍵詞時發現，有許多網友吐槽五一假期酒店漲價，更有網友直呼「酒店刺客」。

有江甦的網友表示，自己4月初訂的酒店，大床房149元，4月13日有朋友想加訂，發現價格變為351元。該網友直呼離譜。有網友曬出廣西桂林陽朔縣的一個帳篷房，吐槽說搭一個戶外帳篷都要159元。

在各大平台上，也有許多網友曬出被酒店「退單」的情況，酒店給出的理由五花八門。有的網友3月就訂好的酒店，商家以五一假期已經滿房為理由退單，隨後又將房間漲價；有的酒店以「房間需要裝修」或者「民宿 4月要轉讓出去」等理由退單。更有商家直言顧客下單時房間還沒有調價，因此要退單。種種問題讓提前做好旅遊準備的遊客很無奈。

北京 蘭台律師事務所律師王勝表示，酒店實行市場調節價，只要明碼標價就不涉嫌違法違規。但各地方也對酒店實行政府指導價，會市場監管，尤其是節假日等特殊時期，如果酒店違反，則可能面臨罰款甚至停業整頓等行政處罰。