「新娘剛升職來不了」河南1場婚禮 父母致辭20秒開席

田女士介紹，新娘在北京剛升職沒有回來，現場只是播放了新人的照片，「她爸媽就在台上講了20秒的話，我們就開吃了」。（取材自閃電新聞）

河南 焦作一名女網友4月中參加了一場「極速簡約版」婚禮，新娘父母僅致辭約20秒便下台，迅速開席。賓客一片錯愕，打聽後才知，新郎新娘全程不會到場，原因是「新娘剛升職來不了」，新郎也跟著不出席了。有網友表示體諒，也有人質疑沒有人情味，「感覺就是為了收錢」。

九派新聞引述星視頻報導，據近日網傳一段視頻，拍攝者田女士在視頻中稱自己參加一個「很新」、「極速簡約版」的婚禮，新娘的父母祝大家吃好喝好，致辭了20秒就下台了。田女士表示，「我爸找到了酒搭子，我媽找到了話搭子，我主打吃。這樣的婚禮，年輕人都羨慕」。

拍攝者田女士表示，當天參加的是鄰居家女兒的婚禮，到場後才知道男女新人不出席，現場只是播放了新人的照片，並由新娘父母簡單致辭後便開席了。

田女士介紹，新娘在北京 剛升職，所以才未出席，「女孩剛升職沒有回來，現場只是播放了新人的照片，她爸媽就在台上講了20秒的話，我們就開吃了」。

有拍攝者上傳一段視頻稱，她參加了一場婚禮，全程未見新郎新娘，父母致辭20秒就開席。（取材自九派新聞）

對此，有網友認為沒有人情味，「我覺得一點儀式感都沒有，有點敷衍呀」、「頭一次見這樣的事情，可能就是為了拿份子錢」、「只說20秒也太簡短了吧，感覺新郎新娘都沒有得到祝福，就是為了收錢！」。

也有網友羨慕稱，自己的婚禮也想這樣辦，簡單又合適，「人家憑什麼不這樣辦婚禮啊？難道鄰里鄰居親朋好友知道你家裡結婚，不辦婚禮，就不隨禮了？家裡的這種都是會記帳，誰隨了多少錢，將來家裡結婚還會隨回去的」。