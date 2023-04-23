中國多地傳出二陽 專家：做好藥物儲備

全家二陽了，多地網友曬抗原。(取材自正觀新聞)

近日，不少中國民眾在網上曬出陽性的抗原，聲稱自己「二陽」了，加上民間稱為「大角星」的新冠病毒XBB.1.16變異株近日已有15例傳入中國，擔心五一長假將屆，新冠疫情 可能隨出遊人潮二次反彈。對此，有專家稱再出現大流行的機率不大，健康人群可在五一正常出行；專家張文宏則認為，不排除第二波形成感染高峰的可能，呼籲須不斷地監測、預警，做好藥物儲備。

距離上一波新冠感染高峰已過去四個多月，近日網民發現身邊不少人測出了抗原陽性。臨近五一假期，作為春節以來第一個小長假，人們出行出遊需求大增。且據報導，中國疾控中心日前公布首次監測到15例XBB.1.16，儘管國家疾控局稱未形成傳播優勢，還是很多人擔心的下一波疫情高峰是否已在路上。

正觀新聞報導，國家傳染病醫學 中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日在上海一場演講中表示，數據顯示，如果新冠病毒發生變異，六個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，但如果下一波病毒的變異有效突破了人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。

張文宏說，根據監測數據，目前中國很多新冠感染者都是在第一波疫情中未感染，而在第二波被感染。中國存在的幾個新冠變異株主要是BA.5、BF.7、XBB，XBB占比會逐漸上升，它會把有效的中和抗體的保護時間從六個月縮短至四到五個月。如果在XBB以後，沒有新的病毒變異株出現，那麼這一波的感染可能就慢慢遠去；如果XBB後又不斷有新的變異株出現，那麼又會有一波新的感染。「但毒力最強的毒株在哪裡，我們不知道」。

張文宏表示，面對二次感染，仍需關注重點人群，大約60歲及以上的人和未接種疫苗 的人感染風險較高。此外，仍需進行抗病毒小分子藥物的儲備。「我相信，不斷地監測、預警，做好藥物儲備，而且對任何變異株的到來做出快速反應，我們一定可以跑到下一波疫情的前面」。

南方都市報則報導，多位專家表示，對於二次感染，普通民眾不需要過於擔心，健康人群五一可以正常出行。南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任、教授趙衛表示，五一期間感染人數大概率會增加，但中國人群的免疫水平仍處於較高水平，因此近期再次出現大流行的機率較小，小範圍傳播的可能性依然存在。