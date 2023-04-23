我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

中國多地傳出二陽 專家：做好藥物儲備

中國新聞組／北京23日電
全家二陽了，多地網友曬抗原。(取材自正觀新聞)
全家二陽了，多地網友曬抗原。(取材自正觀新聞)

近日，不少中國民眾在網上曬出陽性的抗原，聲稱自己「二陽」了，加上民間稱為「大角星」的新冠病毒XBB.1.16變異株近日已有15例傳入中國，擔心五一長假將屆，新冠疫情可能隨出遊人潮二次反彈。對此，有專家稱再出現大流行的機率不大，健康人群可在五一正常出行；專家張文宏則認為，不排除第二波形成感染高峰的可能，呼籲須不斷地監測、預警，做好藥物儲備。

距離上一波新冠感染高峰已過去四個多月，近日網民發現身邊不少人測出了抗原陽性。臨近五一假期，作為春節以來第一個小長假，人們出行出遊需求大增。且據報導，中國疾控中心日前公布首次監測到15例XBB.1.16，儘管國家疾控局稱未形成傳播優勢，還是很多人擔心的下一波疫情高峰是否已在路上。

正觀新聞報導，國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日在上海一場演講中表示，數據顯示，如果新冠病毒發生變異，六個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，但如果下一波病毒的變異有效突破了人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。

張文宏說，根據監測數據，目前中國很多新冠感染者都是在第一波疫情中未感染，而在第二波被感染。中國存在的幾個新冠變異株主要是BA.5、BF.7、XBB，XBB占比會逐漸上升，它會把有效的中和抗體的保護時間從六個月縮短至四到五個月。如果在XBB以後，沒有新的病毒變異株出現，那麼這一波的感染可能就慢慢遠去；如果XBB後又不斷有新的變異株出現，那麼又會有一波新的感染。「但毒力最強的毒株在哪裡，我們不知道」。

張文宏表示，面對二次感染，仍需關注重點人群，大約60歲及以上的人和未接種疫苗的人感染風險較高。此外，仍需進行抗病毒小分子藥物的儲備。「我相信，不斷地監測、預警，做好藥物儲備，而且對任何變異株的到來做出快速反應，我們一定可以跑到下一波疫情的前面」。

南方都市報則報導，多位專家表示，對於二次感染，普通民眾不需要過於擔心，健康人群五一可以正常出行。南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任、教授趙衛表示，五一期間感染人數大概率會增加，但中國人群的免疫水平仍處於較高水平，因此近期再次出現大流行的機率較小，小範圍傳播的可能性依然存在。

疫情 醫學 疫苗

上一則

尹錫悅談台灣 中韓交鋒變嗆辣 中：玩火自焚 韓：謹言慎行

延伸閱讀

果粉iPhone選色心理學 專家曝可以看出「這人有怪癖」

果粉iPhone選色心理學 專家曝可以看出「這人有怪癖」
大角星變異株已進入中國 中疾控：未形成傳播優勢

大角星變異株已進入中國 中疾控：未形成傳播優勢
新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎
新冠新變異株「大角星」肆虐 印度新增病例連4天破萬

新冠新變異株「大角星」肆虐 印度新增病例連4天破萬

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)

雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

2023-04-16 11:17

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友