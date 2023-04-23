中國首季人均收入 上海2萬3489元居冠 「萬元戶」增3省

上海、北京兩地居民能賺也能花，第1季人均消費支出均超過人民幣1萬元，同樣位居前兩名。(記者葉文義/攝影)

中國國家統計局近日公布31省2023年第1季人均可支配收入數據，上海以2萬3489元人民幣(約3409美元)穩居第一，北京 以2萬1367元緊隨其後，浙江首次突破2萬元關口為2萬158元。第1季已有12省人均可支配收入超過1萬元，較上年同期增加3省。

據中新經緯報導，上海、北京兩地居民能賺也能花，第1季人均消費支出均超過1萬元，同樣位居前兩名。

其中，上海今年第1季人均消費支出達到了1萬2986元，位居第一位。其次是北京，北京第1季全市居民人均消費支出1萬2045元。浙江第1季人均消費支出達到1萬666元，位居第三。上海、北京、浙江也是第1季人均消費支出在1萬元以上的三個地區。

所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄 的總和，即居民可用於自由支配的收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。

中國國家統計局數據顯示，今年第1季國內生產總值（GDP）28兆4997億元，按不變價格計算，年增4.5％；全國居民人均可支配收入1萬870元，名義年增5.1％，扣除價格因素，實際增長3.8％。

據中新經緯報導，對比1萬870元的「國家線」，今年第一季，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東八省人均可支配收入繼續超過中國全國均值。

「萬元戶」重慶雖增加至1萬670元，但未能跨過「全國線」；遼寧、內蒙古、安徽首次邁過1萬元關口。換言之，2023年第1季已有12省人均可支配收入超過1萬元，較上年同期增加3省。

從增長速度看，陝西、西藏、湖北、山西、四川、安徽、河南 七省人均可支配收入增速跑贏全中國。其中，陝西、西藏增速均超6％。

分城鄉看，今年第1季城鎮居民人均可支配收入1萬4388元，名義年增4.0％，扣除價格因素，實際增長2.7％；農村居民人均可支配收入6131元，名義年增6.1％，扣除價格因素，實際增長4.8％。

廣東、江蘇、山東作為中國經濟前三大省，從第一季人均可支配收入來看，江蘇達到1萬7183元，位居全中國第四；廣東達到1萬3867元，位居全中國第六；山東達到1萬950元，位居全中國第八。

中國國家統計局數據顯示，今年第一季，中國居民人均消費支出6738元，比上年同期名義增長5.4％，扣除價格因素影響，實際增長4.0％，高於同期居民人均可支配收入增速。