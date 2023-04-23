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5月起 江蘇常熟公僕改數位人民幣發薪 網：反腐邁大步

中國新聞組／北京23日電
5月開始，常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數位人民幣發放。(新華社)
5月開始，常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數位人民幣發放。(新華社)

江蘇省常熟市發布通知，將從5月開始以數字人民幣發放公務員及企事業職工薪資。該做法引發輿論熱議。另外，揚州3月已先試點數位人民幣發放工資；不過，這一消息引發很多疑慮，包括數字人民幣的使用問題，隱私問題以及將給金融市場和社會經濟造成不良影響等。

據上海證券報報導，江蘇省常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發「關於實行工資全額數字人民幣發放的通知」。該通知稱，從5月開始對常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數位人民幣發放。

有網友指出，「數字貨幣是不能兌換外幣的」、「應該是配合內循環，鎖住國內消費。」也有自媒體人分析，這一方面將降低發幣成本，同時，也將令當局可以「控制社會精確到一分錢」。

另據揚州日報官方微博，3月10日人民銀行揚州市中心支行與揚州市財政局聯合推動財政預算單位試點數位人民幣發放工資，透過國庫集中支付指令，成功向揚州文化藝術學校23名在職人員發放數位人民幣工資。

揚州文化藝術學校成為該市首個以數位人民幣發放工資的財政預算單位。這也是繼數位人民幣繳稅、退稅以及社保繳費等場景在揚州成功落地後，再一次實現數位人民幣在國庫業務領域應用場景的新突破。

有網友指出，「我們一個蘇州的業主付我們進度款也是要用數位人民幣，害我們還去開通這個功能，不過數位人民幣可以提現到公司帳戶，又變成普通人民幣了，不要手續費，就是感覺多此一舉…。」

對此，有網友回覆稱：「不是多此一舉，可以監管資金任何流向。」還有網友說：「目的是反腐，收稅，之後確認金錢來源，未來不在這裡的錢只要問問來路，就能知道哪裡是贓款，回來了。」「中國式的反腐又邁出了一大步」、「應該首先在腐敗重災區全面推行」。

據光明網報導，北京市網路法學研究會副秘書長趙鷂說，央行數位貨幣具有法償性，其功能和屬性與現有的人民幣紙幣相似，只不過形態是數位化的，是具有價值特徵的數位元支付工具，不需要帳戶就能實現價值轉移。

數位貨幣如何運營？人行數字貨幣研究所所長穆長春此前介紹，央行數位貨幣採取的是雙層運營體系。在數位貨幣發行時，人民銀行先把數位貨幣兌換給銀行或者是其他運營機構，再由這些機構兌換給公眾，就屬雙層運營體系。「央行做上層，商業銀行做第二層，這種雙重投放體系適合中國國情。既能利用現有資源調動商業銀行積極性，也能夠順利提升數位貨幣的接受程度。」

5月開始，常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額...
5月開始，常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數位人民幣發放。（歐新社）

貨幣 央行 預算

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