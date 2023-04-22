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「從前喜歡她的歌 現在敬佩她的人」北京歌迷紀念鄧麗君70歲冥誕

中新社／北京22日電
北京鄧麗君歌友會主辦的追憶鄧麗君活動在北京鄧麗君音樂主題餐廳舉行。圖為北京鄧麗君歌友會向鄧長富（右一）贈送禮物。 （中新社）
北京鄧麗君歌友會主辦的追憶鄧麗君活動在北京鄧麗君音樂主題餐廳舉行。圖為北京鄧麗君歌友會向鄧長富（右一）贈送禮物。 （中新社）

「小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來，收穫特別多……」22日下午，北京鄧麗君音樂主題餐廳內歌聲婉轉，數十首鄧麗君的經典歌曲被歌迷唱響。

由北京鄧麗君歌友會主辦的「愛的使者——和鄧三哥一起追憶鄧麗君」活動在此舉行。鄧麗君三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富來到活動現場，與百餘位「君迷」共同紀念鄧麗君。

這座唯一經鄧麗君文教基金會授權、以鄧麗君名字命名的主題餐廳，位於北京市石景山區台灣街。餐廳內，鄧麗君的海報、照片隨處可見。舞台中央的電子顯示屏上，寫著「思君魂牽夢系 伊人在水一方」。現場除了來自北京的歌迷，也有不少從天津、山東、湖南、新疆等地來到現場的歌迷。

北京鄧麗君歌友會主辦的追憶鄧麗君活動在北京鄧麗君音樂主題餐廳舉行。圖為資深「君迷...
北京鄧麗君歌友會主辦的追憶鄧麗君活動在北京鄧麗君音樂主題餐廳舉行。圖為資深「君迷」演唱歌曲。 （中新社）

「不管我們是因相識而相聚，還是因相逢而相識，都是為了一個人，是因為誰呢？」「鄧麗君！」鄧麗君研究會發起人韵葉的開場提問，引來台下「君迷」們的熱烈回應。隨後，鄧長富走上舞台說道，非常高興跟大家相聚一堂，看到這麼多好朋友在這個日子裡相聚在此，特別感動。

「我們家是4個男孩，1個女孩，她排行第四，對三位哥哥非常尊敬，對父母親也很孝順。」在與主持人的互動中，鄧長富緩緩介紹起了妹妹的故事。現場的「君迷」們或認真傾聽，或舉起手機記錄下這一場景，聽到趣聞時，還紛紛報以掌聲。

互動環節結束後，王小樹、謝愛君等資深「君迷」登台深情演唱《逍遙自在》、《小城故事》等歌曲，現場沉浸在甜美動聽的音樂海洋中。

在首都師範大學任教的陳源，特意帶上《絕響——永遠的鄧麗君》一書來到活動現場。她在這本已翻至脫頁的傳記上寫道，「從前只是喜歡她的歌，現在尤其喜歡、敬佩、愛上她的人」。她說，自己特別感動於君姐的鄉愁和對中華傳統文化的傳播。參與演出的王小樹說，受媽媽影響，自己從小聽了大量鄧麗君小姐的作品，如今很榮幸作為一名傳承者演唱她的歌曲，「希望能夠把鄧麗君小姐更多好聽的音樂傳唱給更多人聽」。

來自山東的董理，此次專程趕來參加紀念活動。在他看來，鄧麗君的歌曲影響了幾代人，不管是父母那一輩，還是子女這一輩都非常喜歡，她的音樂深入人心。紀念鄧麗君，正是人們追求她所代表的真善美的一種體現。

今年21歲的陶成熠，就讀於中央財經大學。自中學時期聽到《我只在乎你》後，他便開始接觸鄧麗君的更多作品。從最初被歌聲所吸引，到深入瞭解其為人處事，他對鄧麗君的喜愛愈加深厚。他說，鄧麗君對歌唱事業的堅持、對公益慈善活動的熱心以及在為人處事上的低調，都是值得學習的地方。

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