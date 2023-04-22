「從前喜歡她的歌 現在敬佩她的人」北京歌迷紀念鄧麗君70歲冥誕
「小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來，收穫特別多……」22日下午，北京鄧麗君音樂主題餐廳內歌聲婉轉，數十首鄧麗君的經典歌曲被歌迷唱響。
由北京鄧麗君歌友會主辦的「愛的使者——和鄧三哥一起追憶鄧麗君」活動在此舉行。鄧麗君三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富來到活動現場，與百餘位「君迷」共同紀念鄧麗君。
這座唯一經鄧麗君文教基金會授權、以鄧麗君名字命名的主題餐廳，位於北京市石景山區台灣街。餐廳內，鄧麗君的海報、照片隨處可見。舞台中央的電子顯示屏上，寫著「思君魂牽夢系 伊人在水一方」。現場除了來自北京的歌迷，也有不少從天津、山東、湖南、新疆等地來到現場的歌迷。
「不管我們是因相識而相聚，還是因相逢而相識，都是為了一個人，是因為誰呢？」「鄧麗君！」鄧麗君研究會發起人韵葉的開場提問，引來台下「君迷」們的熱烈回應。隨後，鄧長富走上舞台說道，非常高興跟大家相聚一堂，看到這麼多好朋友在這個日子裡相聚在此，特別感動。
「我們家是4個男孩，1個女孩，她排行第四，對三位哥哥非常尊敬，對父母親也很孝順。」在與主持人的互動中，鄧長富緩緩介紹起了妹妹的故事。現場的「君迷」們或認真傾聽，或舉起手機記錄下這一場景，聽到趣聞時，還紛紛報以掌聲。
互動環節結束後，王小樹、謝愛君等資深「君迷」登台深情演唱《逍遙自在》、《小城故事》等歌曲，現場沉浸在甜美動聽的音樂海洋中。
在首都師範大學任教的陳源，特意帶上《絕響——永遠的鄧麗君》一書來到活動現場。她在這本已翻至脫頁的傳記上寫道，「從前只是喜歡她的歌，現在尤其喜歡、敬佩、愛上她的人」。她說，自己特別感動於君姐的鄉愁和對中華傳統文化的傳播。參與演出的王小樹說，受媽媽影響，自己從小聽了大量鄧麗君小姐的作品，如今很榮幸作為一名傳承者演唱她的歌曲，「希望能夠把鄧麗君小姐更多好聽的音樂傳唱給更多人聽」。
來自山東的董理，此次專程趕來參加紀念活動。在他看來，鄧麗君的歌曲影響了幾代人，不管是父母那一輩，還是子女這一輩都非常喜歡，她的音樂深入人心。紀念鄧麗君，正是人們追求她所代表的真善美的一種體現。
今年21歲的陶成熠，就讀於中央財經大學。自中學時期聽到《我只在乎你》後，他便開始接觸鄧麗君的更多作品。從最初被歌聲所吸引，到深入瞭解其為人處事，他對鄧麗君的喜愛愈加深厚。他說，鄧麗君對歌唱事業的堅持、對公益慈善活動的熱心以及在為人處事上的低調，都是值得學習的地方。
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