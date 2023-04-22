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女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

中國新聞組／北京22日電
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

一名女子近日發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉，導致她「5小時不敢躺下」。有類似經歷的網友表示，這樣的車廂分配讓人感覺尷尬。

極目新聞報導，該女網友在帖子中表示，「（軟臥）車廂有個車門，睡覺的時候會關閉，所以車廂是個密閉的空間，四個人互不認識。」之後，她和隔著幾個車廂的另一個大哥換了車廂，感覺自己很幸運。她提出，中國鐵路是否可以修改一下算法，不要在這種密閉空間的過夜臥舖分配非同行的三男一女或者三女一男呢？

有類似經歷的網友表示，「三男一女」或「三女一男」」的車廂分配讓人感覺尷尬。部分網友不以為然，認為這種分配很正常，公共交通不可能滿足每個人要求。有網友建議推出同性別車廂服務，不過也有網友表示，鐵路購票軟件的用戶流量本來就十分巨大，擔心加入算法後更加容易崩潰，同時要實現同性別車廂，需要很多附加條件，可能難以實現。

被分配到「三男一女」的軟臥車廂，能否進行換廂？12306熱線工作人員表示原則上不能更換，如果徵得其他車廂旅客同意便可自行更換。

對此，評論員指出，乘坐長途火車有時時間並不短，尤其是夜間，環境比較昏暗，相較於男性而言，女性因為體能先天弱勢，軟臥包廂又是四個舖位一組的封閉式車廂，單獨跟三個男性待在其中，會覺得惴惴不安，尷尬難受，是完全可以理解的。女性能有這樣的自我保護意識，應該鼓勵和提倡，而不是冷嘲熱諷。

因此，12306對此的回應，就顯得有點不近人情，甩鍋姿勢如此利落，不是國家級的公共交通設施應有的服務態度。

而且，12306系統此前推出了「自動為60歲以上老人優先安排下鋪」的功能，引發網友一片點讚之聲，為什麼到了女性有訴求的時候，就如此倨傲敷衍呢？

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