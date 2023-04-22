繼撤銷藍勾勾後…推特被怨不公平 刪「中國官媒」標籤

推特上個月已經悄悄取消了對中國和俄羅斯官媒帳號影響力的限制。專家擔心這將幫助這些帳號傳播中俄政府宣傳和虛假信息。（推特截圖）

推特 繼大舉刪除藍勾勾認證後，再刪除媒體帳號頁面的「國家附屬」及「政府資助」標籤，包括中國官媒新華社等，都不再有相關標註。多個中俄與西方國家主要媒體機構先前被推特冠上標籤，暗示該國政府可能插手編輯內容。

美國之音報導，推特兩年多來對中俄官媒帳號的標記與限制政策正式結束。此前，中國官媒記者多次抱怨標記政策不公。據了解，推特上個月已悄悄取消對中國和俄羅斯官媒帳號影響力的限制。專家則擔心這將幫助這些帳號傳播中俄政府宣傳和虛假信息。

推特在2020年8月出台了針對各國官媒的標籤政策，規定「在國家附屬媒體的案例上，推特不會向人們推薦或放大貼有該標籤的帳號以及他們的推文」。推特曾表示，「不同於獨立媒體，官方附屬媒體常常將他們的新聞報導作為推動政治議程的一種手段。我們認為，人們有權知道一個媒體帳戶是否直接或間接隸屬於某個國家行為者」。

政策出台後，受到標記的中國官媒帳號及推文被推特從搜索結果中移除。推特也不向用戶推薦這些帳號和它們的推文。該政策受到了被標記的中國官媒記者和編輯的強烈反對。時任「環球時報」主編胡錫進曾抱怨稱，「我開始看到更多人取關我。看起來推特最終將掐死我的帳號」。

在特斯拉 總裁馬斯克 （Elon Musk）收購該平台後，中國官媒記者多次向他呼籲取消標籤和限制措施。中國日報歐盟分社社長陳衛華去年4月在一則推文中回覆馬斯克說，「這完全是在歧視並壓制言論自由。推特必須改變這樣的政策」，中國官媒記者還曾呼籲馬斯克對美國之音和英國廣播公司BBC等媒體帳號進行標記。

自3月中下旬起，一些用戶就發現推特開始向他們推薦中國官媒的帳號和推文。

在美國的德國馬歇爾基金會保障民主聯盟項目研究中國國際影響力的分析師愛迪恩·蘇拉在推特下架標籤政策後表示，「我完全支持要姑且相信推特的新管理層，但他們的每一個新決定都讓惡意參與者能夠更加容易地操控這個平台，很難把所有這一切都歸結為（管理層）不稱職」。