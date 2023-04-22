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孟晚舟將來美出差? 華為正式闢謠：沒有此安排

中國新聞組／北京22日電
華為闢謠孟晚舟要來美出差。(路透資料照片)
華為闢謠孟晚舟要來美出差。(路透資料照片)

曾因涉及欺詐罪被美國指控及通緝，甚至在加拿大被逮捕拘禁超過三年的華為輪值董事長孟晚舟，日前傳出將來美國出差，華為在北京時間21日大動作、正式闢謠稱「沒有此安排」。

華為官方微博21日發出聲明，近期網上流傳「孟晚舟要去美國出差」，純屬造謠，孟晚舟未說過此話，也沒有此安排。

華為3月31日發布「關於公司輪值董事長的當值公告」，稱根據公司輪值董事長制度，4月1日至9月30日期間由孟晚舟當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

當天有記者提問孟晚舟是否會去美國出差？孟晚舟表示，隨著法官批准警方的撤訴申請，「我的個人案件畫上句號」。

隨後，推特帳號Alex Chen在4月13日發文表示，孟晚舟赴美可能有兩點原因：1、在5G手機芯片上尋求和解並與美國企業更多合作。2、看望小孩。

上述推特發文引發話題，不少人認為「孟晚舟要去美国出差？不怕再被抓?」各種臆測出現後，華為正式回應「孟晚舟並無赴美出差計畫」。

2018年12月，加拿大警方依美國的要求，逮捕過境的孟晚舟，美方指其涉及銀行欺詐等23條罪名，要求將其引渡美國，華為則否認相關罪名。2021年9月，美國司法部與孟晚舟達成協議，暫緩起訴她違反美國制裁令；加拿大法院隨即終止對她的引渡聆訊，孟晚舟獲釋回中國。

華為闢謠孟晚舟要來美出差。（取材自微博）
華為闢謠孟晚舟要來美出差。（取材自微博）

孟晚舟 華為 加拿大

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