馬雲 獲聘香港大學經管學院榮譽教授 為期3年

南華早報報導，阿里巴巴聯合創始人暨前董事局主席馬雲4月1日已接受香港大學任命為榮譽教授。(路透)

阿里巴巴聯合創始人暨前董事局主席馬雲 4月1日已接受香港 大學任命，成為該學院的榮譽教授。但他先前在杭州培養馬家軍創辦的「湖畔大學」，遭官方施壓停招及更名，中國對他在教育 界影響力的限制，未知何時可解禁。

路透引述香港南華早報報導，知情人士透露，馬雲將專注於金融、農業和創業創新方面的研究，沒有公開講座或演講的計畫。

據報導，香港大學經管學院4月21日在官網發布消息，聘請馬雲為榮譽教授，聘期三年，到2026年3月結束。

馬雲2019年已從阿里巴巴退休；香港南華早報由阿里巴巴全資擁有。

綜合中媒及港媒報導，馬雲公益基金會說明是在上個月收到港大邀請，指馬雲接受過四年的師範教育，當過六年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗。時隔30年重回校園，他會和老師、同學們一起，繼續他對教育和企業創新等領域的思考和研究。

相較獲得香港教育界重視，但中國限制馬雲在教育界的影響力則未知何時可以解禁。

2015年馬雲與多名企業家共同發起創辦位於杭州的「湖畔大學」，由馬雲任首任校長。原本被視為要打造成「比哈佛還難」的著名商學院，但英媒金融時報2021年報導，受到當局施壓，湖畔大學當年新學年課程招生喊卡。湖畔大學原本有意設立的雲南分校，也突然中止招標。

金融時報當時引述知情人士表示，北京當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動愈加生疑，「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」

另2021年「湖畔大學」進一步被發現遭抹去門口校名，改名為「湖畔創研中心」。