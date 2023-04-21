手機電腦無法輸入那個字…姓氏罕見 全村改姓「鴨」

鴨新貴的人口登記表上，記載著他先前用的名字。（視頻截圖）

雲南麗江傈僳族中有一支鳥氏族，他們姓𪀋「nià」，字的上半部分是少了一橫的「鳥」，下半部分是「甲」，但因電腦中無法輸入這個生僻字，手機 、銀行卡都用不了，族人不得不妥協改姓為「鴨」。

（取材自穀雨工作室）

穀雨工作室報導，52歲的鴨新貴是一位傈僳族的村民，他原本姓nià，「鴨」是前幾年更換二代身份證時，系統無法輸入他的姓氏，無奈更替的一個字。

在傈僳族的語言裡，nià意思為「鳥兒」，流傳了超過400年歷史。這個字由於過於特殊罕見，在國際漢字標準Unicode裡還沒有自身存在的編碼。缺少計算機語言裡通用的編碼，這個字雖然存在於人們生活的書寫與口語之中，但無法在互聯網世界裡流通。

鴨新貴只保留自己的姓氏到了48歲。若不改名字，他連平時到銀行取錢，在微信 上註冊帳戶都沒法進行。既然nià字打不出來，那就將字拆開為「鳥」和「甲」，於是在那一年，全村僅有的一百多個nià姓人家，先後到派出所更換了自己的姓氏。

穀雨工作室「尋找姓鴨的人」視頻發布後引發廣泛關注，網友認為每一個漢字的存在都有它的歷史和意義，應該要拓寬識別更多的生僻字字譜、或是更新造字系統才對，而非強行改別人的姓氏，也有人提出姓氏裡的繁體字不應當簡化，特殊姓氏、少數民族文字語言應該被保護。