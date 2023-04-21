高校增21科系 未來機器人夯… 不少人表示想選讀

中國教育部針對大學學士學位，新增21項專業，包含未來機器人、鄉村治理等。（中新社）

中國教育部 日前公布2022年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，新增21種專業，撤銷925個專業點。許多新專業都是高校結合自身特色及社會需求所設，其中包含未來機器人、鄉村治理與孤獨症（自閉症）兒童教育等，新專業引起網友關注，不少人表示「想選」、「太有必要了」。

中新網報導，教育部本次備案、審批和調整的專業，將列入相關高校2023年本科招生 計畫。

教育部《普通高等學校本科專業目錄》目前共包含93個專業類、792種專業。此次新增的21種新專業涉及10大類，包括金融審計、國際法、司法鑑定學、工會學、家庭教育、孤獨症兒童教育、數字人文、資源化學、地球系統科學、數據科學、生物統計學、生物材料、電動載運工程、飛行器運維工程、安全生產監管、未來機器人、國家公園建設與管理、醫工學、鄉村治理、航空安防管理、無障礙管理。

至於部分高校申請撤銷的925個專業點，包括信息管理與信息系統、公共事業管理、市場營銷、產品設計、信息與計算科學等專業，申請撤銷的高校較多，均超過20所；廣告學、電子信息科學與技術、網絡工程、測控技術與儀器、生物技術、酒店管理等專業，申請撤銷的高校超過10所。此外撤銷專業還包括旅遊管理、自然地理與資源環境、電子商務等。

除有被看好是產業發展方向的未來機器人，針對孤獨症兒童教育、無障礙管理專業引起很多網友關注，也引發關注。不少人表示「想選」、「太有必要了」。

南京特殊教育師範學院工作人員表示，這兩個專業都是結合當下社會發展的需求所設立的。當前中國孤獨症學生的比例逐年上升，但孤獨症教育的師資缺口大、人才專業化程度低，孤獨症兒童教育基礎相對薄弱。此外，中國的無障礙設施也還不能完全滿足特殊人群的需求，無障礙環境建設水平參差不齊。

在科技浪潮之下，東南大學新設立未來機器人專業。此次，教育部首次在工學門類下增設交叉工程專業類，未來機器人專業即是「交叉工程類」下的首個專業。