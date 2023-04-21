比亞迪王傳福坐地鐵去上海車展 背後原因曝光

比亞迪董事長王傳福（中）乘坐地鐵參加上海國際汽車工業展覽會。（取材自微信）

前有任正非深夜機場打車，現有王傳福乘地鐵 參加車展。比亞迪董事長王傳福搭乘地鐵參加上海車展的畫面在非執行董事夏佐全的微信 朋友圈被公開，外界認為，車展期間上海交通擁堵，乘坐地鐵反而能更快達到展會地點。

上海證券報報導，夏佐全在微信朋友圈介紹：「王總在去參加上海車展的地鐵上，戴參觀牌的人是比亞迪的技術研究院院長！」

王傳福乘坐地鐵的原因，評論認為，可能是車展期間交通擁堵，乘坐地鐵反而能更快達到展會地點。

王傳福此前曾提出，「治理交通擁堵問題，『雲軌』是最棒的選擇」，並認為在城市軌道交通領域可以再造一個比亞迪。

巧合的是，比亞迪副總裁任林曾表示，「雲軌」的緣起，來自王傳福的一次堵車經歷。

一次在北京，王傳福開完會後驅車趕往機場，卻因為堵車誤機。王傳福認為，北京、上海、深圳等一線城市的人口增長迅速，靠修路解決不了交通擁堵問題，要解決大城市擁堵，必須依靠軌道交通。

如今，王傳福的中運量「雲軌」和低運量「雲巴」計畫，已經開始逐步落地。

2022年3月，巴西聖保羅雲軌車體正式下線，將為巴西帶來更高效、智能的城市交通體驗；同年9月，湖南大王山雲巴啟動試運營；12月，深圳坪山雲巴1號線通車儀式在深圳坪山舉行，標誌著深圳首條雲巴市政線開通。

「深圳首條雲巴市政線開通，是城市在治理交通擁堵、實現大小運量有機結合的先行先試」，王傳福表示，智慧雲巴十多年前從深圳研發，代表深圳與比亞迪對未來城市發展趨勢的看法和探索。

如今，比亞迪已成為全球新能源汽車 銷售冠軍，2022年銷售新能源汽車超180萬輛。王傳福此次參與2023上海車展，帶來了比亞迪首發亮相的多款新車，包括仰望汽車攜旗下產品U8、U9及仰望架構。

而3月發布的「胡潤全球富豪榜」中，王傳福以1350億元（人民幣，約196億美元）財富排名全球富豪榜第77位。