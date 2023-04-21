5歲童上菜摔跤「魚灑了」 忙向爸道歉…客人撿起：還能吃

5歲男孩在自家店裡幫忙給顧客上烤魚，不小心摔倒。（視頻截圖）

河南 周口一家餐廳，5歲男孩在幫著爸爸給顧客上烤魚，卻不小心摔倒在地，男孩不顧疼痛先給爸爸道歉，而客人也非常暖心撿起烤魚稱還能吃。看到如此有愛的一幕，讓網友也直呼暖心。

來源：YouTube

綜合媒體報導，監控視頻中，男孩端著一盆烤魚正給客人上菜，男孩年紀不大，只比桌子高出一個頭，結果在上菜過程中，沒有看到腳下齊膝高的箱子，直接被絆倒頭朝地重重摔在地上，烤魚也撒了。

男孩的父親尚先生介紹，當時自己5歲的小兒子在店裡幫忙，不小心摔倒後，孩子不顧疼而是先跑來向自己道歉，自責把烤魚摔倒了地上，看到孩子懂事的一幕，尚先生也非常感動。

5歲男孩在自家店裡幫忙給顧客上烤魚，不小心摔倒。（視頻截圖）

尚先生說，「孩子媽媽是遠嫁，最近回內蒙古照顧她爸爸去了。這段時間，兩個孩子就來幫我打理店裡的事情。那天小兒子幫我送烤魚，不小心被一箱啤酒絆倒了，臉上磕了一下。結果他爬起來洗把臉，趕忙過來告訴我，『爸爸，我不小心把魚弄撒了』，滿眼都是淚花。」

尚先生表示，客人也非常暖心，自己要為他們重新烤一條魚被拒絕，「客人撿起地上的魚，說沒事還能吃，你不用烤了」。尚先生說，最後結帳時，自己還是為這桌客人免單了烤魚的錢。