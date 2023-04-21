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中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

中國新聞組／北京21日電
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中國藝術類院校日前陸續公布今年的校考專業成績，其中，來自寧波的鄭佳慧，拿到了中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的好成績。

都市快報橙柿互動報導，在社交平台上，鄭佳慧轉發「認領」了這個好成績，並感慨「跟做夢一樣」。很多網友在底下留言，在為她祝賀的同時，也紛紛誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容，鄭佳慧像年輕的宋慧喬。

據寧波當地媒體報導，鄭佳慧小學就讀於新城第一實驗學校，五年級時和家人去象山影視城遊玩，走在路上，居然被「星探」一眼看上，從此，鄭佳慧懷揣了一個「表演夢」。

在讀小學、初中期間，鄭佳慧主演了新城第一實驗學校的宣傳片，也曾經參演過網劇和一些小作品。2020年9月，鄭佳慧入讀李惠利中學，開始更為系統的專業課學習。

鄭佳慧拿到了中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的好成績。（取材自微博）
鄭佳慧拿到了中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的好成績。（取材自微博）

據報導，鄭佳慧的班主任吳瑋老師笑著說，查到成績後，鄭佳慧第一時間就發了報喜微信給學校老師，大家都為她感到高興，「她是一個很優秀的姑娘，個子挺高的，很有氣質，在學習上有規畫，從高一進來就目標很堅定，奔著表演這條路來的」。

吳瑋說，「學校各類藝術節，我們藝術班的同學都是挑大梁的，像是朗誦、微電影拍攝等，鄭佳慧也都積極參與。」吳瑋帶的這個班，是李惠利中學的舞蹈、表演藝術班，班裡30幾個學生，顏值都很高，形象氣質俱佳。

在鄭佳慧的語文老師楊志丹的印象裡，她是個比較文靜的姑娘，「平時在班上課時她話不多，但是很有自己的規畫。在朗誦作品時，情感把握的很好。」

報導指出，去年年底，鄭佳慧參加了中央戲劇學院表演（話劇影視表演）的初試，從2萬多名報考生中脫穎而出，進入200人的複試，最終拿下中戲校考女生第一名的成績。吳瑋說，接下來鄭佳慧還將全力備戰文化課高考

鄭佳慧拿到了中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的好成績。（取材自都市快...
鄭佳慧拿到了中央戲劇學院表演專業校考全國第二、女生第一名的好成績。（取材自都市快報橙柿互動）

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