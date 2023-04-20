又1大熊貓離世 旅泰20年的林惠 死前被拍到鼻出血

林惠去世前一天，被發鼻部出血。(視頻截圖)

泰國 清邁動物園 通報，旅泰、21歲大熊貓林惠18日出現身體不適，經搶救無效，19日凌晨不幸去世，對此，中國外交部表達難過和惋惜。林惠去世前一天，有網民在直播時發現林惠疑似身體不適，鼻部出血、頸部有血跡，引發關注。

綜合媒體報導，18日晚林惠突發昏迷，中國大貓熊保護中心獲悉後，立即組織專家通過視頻連線指導泰方開展搶救工作，但未能夠挽救牠的生命。中方已明確要求泰方妥善封存林惠屍體，將派專家組盡快赴泰與泰方專家共同開展死因調查，並全力做好善後工作。

報導指出，林惠是一隻雌性大熊貓，於2001年9月在臥龍中國保護大熊貓研究中心出生，父母分別為盼盼與唐唐。與它同時出生的還有它的雙胞胎兄弟林陽。2003年10月，林惠與另一隻雄性大熊貓創創一同被租借給泰國清邁動物園。創創2019年死於心臟衰竭。

據報導，林惠和創創被配對多年都沒傳出傳宗接代的消息，園方曾播放特殊影片，想給林惠和創創助興也徒勞無功。最終林惠經由人工授精在2009年生下寶寶林冰，曾經在泰國引發貓熊熱潮，2009年至2012年間，泰國的「貓熊頻道」24小時直播這些中國嬌客的萌樣。

泰國貓熊迷紛紛在社群網站 表達對林惠過世的哀痛。一名網友在推特發文寫到：「我以前一直在電視上看著她。她是我的動力。安息吧，林惠。」

中國外交部發言人汪文斌在記者會上稱，中方對旅泰大貓熊林惠離世，感到難過和惋惜。中國網友也紛紛在微博留言，「什麼時候每隻熊貓才能平等的得到國寶的待遇」「需要真相」「不要把熊貓對外租借了」。

林惠從2003年以來就住在清邁動物園的空調圍欄裡，原定今年10月返回中國。