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「中國經濟偏冷」 李稻葵籲中央發5000億消費券

中國新聞組／北京20日電
李稻葵認為，當前中國經濟偏冷的一個核心原因是「百姓的消費不足」。圖為民眾在北京一處市場內選購。(歐新社)
李稻葵認為，當前中國經濟偏冷的一個核心原因是「百姓的消費不足」。圖為民眾在北京一處市場內選購。(歐新社)

全國政協委員、北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵近日建議，中央政府向全國公民發放5000億元（人民幣，下同）消費券，保守估計可以拉動至少1兆元的消費，且國家財政可控。

中央社報導，李稻葵19日在社群發布影片，他說，最近大家在熱議一個話題，就是中國經濟有沒有出現通貨緊縮，他認為這個討論可能走偏了，因為問題的本質是「中國經濟偏冷」。

他表示，當前中國經濟偏冷的一個核心原因是「百姓的消費不足」。要解決短期內的消費不足、恢復消費者信心，他「強烈呼籲」中央政府拿出5000億元，直接給所有的公民都發下去，且年底到期，所有那些想消費不敢消費的人，都肯定會拿這個錢去消費。

李稻葵並稱，根據保守估算，5000億元的消費券，一定能夠拉動至少1兆元的整體消費；1兆元的消費上升，反過來透過流轉稅，至少有3000億元回流到財政。

另據本報系聯合報報導，針對「兩會」後經濟發展，台灣的中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，人口老齡化、高債務風險、環境污染管控、對外關係不穩等是未來四大發展問題。

劉孟俊在「中國式現代化」解讀與中國大陸經濟政策路線研析會議上指出，大陸很早就面臨跨越「中等收入陷阱」的挑戰，尤其大陸人均GDP已於2019年間超越1萬美元，因此在成長期走弱，需以改革轉換成長模式。劉孟俊進一步解釋，人口老齡化部分，由於人口紅利消退，不利於生產力提升，從2010年代起大陸生產力成長已開始減緩，加上收入不均、加深內需消費成長放緩，為社會體系帶來壓力。

他說，高債務風險部分，大陸地方債務年年升級，金融危機風險上升。環境污染管控部分，儘管空氣在改善當中，但都市化增加對水泥和鋼鐵等高耗能產品需求。對外關係不穩部分，大陸陷入與美國全球經濟體系脫鉤的挑戰。

劉孟俊指出，中國進入典型「中等收入陷阱」：人口老齡化、勞動力人數下降、債務增加，進入了經濟成長瓶頸中國距離追上先進國家的標準仍很長的路，但具備有快速成長的條件，不應低估中國的適應、決心與改革能力。

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