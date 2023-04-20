北上港入榜全球10大最有錢城市 身家逾百萬美元近39萬人

投資移民公司Henley＆Partners與全球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》顯示，在全球50個富人最多的城市中，美國占十個數量最多，中國大陸緊追在後，其中，六個城市香港 、北京 、上海、深圳、杭州、廣州等進榜全球前50大。

紐約市 再次名列全球富人最多城市榜首，去年擁有約34萬名可投資財富百萬美元以上的富人。榜單第二至十名依次為東京、加州灣區、倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、北京、上海、雪梨。

2012至2022年期間，前十名裡七個城市身家百萬美元以上的高淨值人士數量呈增長態勢，其中紐約市激增40％至34萬名，北京、上海高淨值人士分別增加70％和72％至12.82萬名和12.72萬名，而東京（29.03萬名）、倫敦（25.8萬名）、香港（12.95萬名）分別減少5％、15％、27％。

排名24位的深圳高淨值人士數量增長98％至4.57萬名，第35位杭州高淨值人士數量增長105％至3.04萬名，第42位廣州高淨值人士數量增長86％至2.35萬名。

在榜單的97個城市中，杭州高淨值人士2012至2022年增速最快，其次是美國奧斯汀的102％，而位居榜單末位的莫斯科的高淨值人士縮水了44％。這份報告表明，全球富豪數量和財富集中度仍呈不斷增加趨勢，但城市之間的排名卻在不斷變化。