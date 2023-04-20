我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

北上港入榜全球10大最有錢城市 身家逾百萬美元近39萬人

記者葉文義／綜合報導

投資移民公司Henley＆Partners與全球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》顯示，在全球50個富人最多的城市中，美國占十個數量最多，中國大陸緊追在後，其中，六個城市香港北京、上海、深圳、杭州、廣州等進榜全球前50大。

紐約市再次名列全球富人最多城市榜首，去年擁有約34萬名可投資財富百萬美元以上的富人。榜單第二至十名依次為東京、加州灣區、倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、北京、上海、雪梨。

2012至2022年期間，前十名裡七個城市身家百萬美元以上的高淨值人士數量呈增長態勢，其中紐約市激增40％至34萬名，北京、上海高淨值人士分別增加70％和72％至12.82萬名和12.72萬名，而東京（29.03萬名）、倫敦（25.8萬名）、香港（12.95萬名）分別減少5％、15％、27％。

排名24位的深圳高淨值人士數量增長98％至4.57萬名，第35位杭州高淨值人士數量增長105％至3.04萬名，第42位廣州高淨值人士數量增長86％至2.35萬名。

在榜單的97個城市中，杭州高淨值人士2012至2022年增速最快，其次是美國奧斯汀的102％，而位居榜單末位的莫斯科的高淨值人士縮水了44％。這份報告表明，全球富豪數量和財富集中度仍呈不斷增加趨勢，但城市之間的排名卻在不斷變化。

北京 香港 紐約市

上一則

多年前被偷拍裙底影片瘋傳還被勒索 「林黛玉」不妥協報警

下一則

這一招狠…杭州公布地鐵、公交車色狼名字

延伸閱讀

北京長峰醫院大火釀29死 交易遭停牌、爆營運虧損嚴重

北京長峰醫院大火釀29死 交易遭停牌、爆營運虧損嚴重
上海出現「咖啡泡飯」「醬油拿鐵」網喊：救救咖啡

上海出現「咖啡泡飯」「醬油拿鐵」網喊：救救咖啡
世界最大哈利波特影城 6月東京開幕還原霍格華茲

世界最大哈利波特影城 6月東京開幕還原霍格華茲
北京長峰醫院大火29死 病患綁床單垂吊…深夜仍聞焦味

北京長峰醫院大火29死 病患綁床單垂吊…深夜仍聞焦味

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲