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山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣

中國新聞組／北京20日電
山東臨邑縣一家長稱給新生兒上戶口時，孩子文化程度一欄標注了文盲或半文盲。(取材自微博)
山東臨邑縣一家長稱給新生兒上戶口時，孩子文化程度一欄標注了文盲或半文盲。(取材自微博)

山東臨邑縣一家長近日給新生兒上戶口時，孩子文化程度一欄被標注「文盲或半文盲」，令該家長感到不快，認為每個父母都會望子成龍、望女成鳳。警方回應稱，新生兒落戶時有些選項是系統自動生成的，可隨時變更，家長介意的話是可以去掉的。

綜合媒體報導，相關視頻顯示，戶口本的常住人口登記卡頁面中，籍貫一欄顯示為山東省臨邑縣，文化程度一欄被填上「文盲或半文盲」。發布此視頻的博主稱，每個人都望子成龍、望女成鳳，新生兒上戶口卻被寫成文盲，「電腦沒有感情，人也沒有嗎？」

視頻發布後，不少網友留言展示自家戶口簿上顯示的文化程度。有人稱自己的孩子上戶口時，文化程度一欄都是空著，什麼都沒寫；有個別地方新生兒落戶填的是「學齡前兒童」；還有網友稱自己已經大學畢業了，戶口簿上寫的還是「文盲」。

湖北地區一位戶籍民警表示，新生兒上戶口，文化程度一欄都是空著不填，即使要填，一般也是填學齡前，不會填寫「文盲或半文盲」。另外，文化程度一欄的內容也並非永久不變，可以根據實際情況，出具可證明的學歷材料到派出所進行變更。

臨邑縣公安局民警回應，目前局裡正在討論如何處理該問題，也在跟反映此事的網友積極聯繫。網友反映的這種情況，是系統中自動生成的，如果家長介意可以將這一欄空著；如果落戶已經完成，家長也可以要求將該信息進行變更。

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