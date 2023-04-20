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愛給老伴淘零食 寧波百歲「網購達人」還愛發朋友圈

中國新聞組／北京20日電
王予勤(右)喜歡網購美食跟老伴一同品嘗。(取材自潮新聞)
王予勤(右)喜歡網購美食跟老伴一同品嘗。(取材自潮新聞)

一大早，寧波鎮海100歲老人王予勤又騎著三輪車，去蛟川街道五里牌社區居委會附近一家菜鳥驛站取快遞，利索地打開智能手機，展示了取件碼。驛站工作人員說：「這是我見到第一個自己來取快遞的百歲老人，這些還是他自己網購的東西，真厲害。」而老人最愛買的，就是給老伴的零食和美食

王予勤拿著剪刀拆封快遞。(取材自潮新聞)
王予勤拿著剪刀拆封快遞。(取材自潮新聞)

潮新聞報導，拿了快遞回到家，王予勤趕緊拿著剪刀拆封。「老太婆，網購的蛋奶味烘焙軟麵包到了，快嘗嘗！」他一邊說著，一邊拆去麵包包裝袋，遞給96歲老伴殷翠娣，一起品嘗美食。

10年前，90歲的王予勤看到晚輩都在用智能手機，便讓孫輩代購了一台大屏幕的智能手機。「活到老，學到老，我要跟上時代步伐。」王予勤看到網購帶來了生活便利，今年自學了用手機網購。「淘寶真好用，上面還有個性化設置。你看，這裡面的東西很多。」他掏出智能手機，展示網購操作流程和其網上「淘」來的諸多心儀物品。

王予勤騎著三輪車去取他買的快遞。(取材自潮新聞)
王予勤騎著三輪車去取他買的快遞。(取材自潮新聞)

大白兔奶糖、酥皮餡餅、桂圓……，王予勤喜歡網購食品。春節期間，他還用網購的年貨，為上門拜年的親戚，親手煮了一碗寧波老底子味道的桂圓雞蛋湯。

「我們中國老年人交關幸福。感謝這個時代的好政策，讓我們吃穿不愁、精神愉悅，暢享幸福晚年。」王予勤在微信朋友圈「晾曬」並點讚自己和老伴的幸福生活。

王予勤拿著剪刀拆封快遞。(取材自潮新聞)
王予勤拿著剪刀拆封快遞。(取材自潮新聞)
王予勤騎著三輪車去取他買的快遞。(取材自潮新聞)
王予勤騎著三輪車去取他買的快遞。(取材自潮新聞)

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