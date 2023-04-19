對孩子知多少？杭州小學10考題 40%爸爸不及格

杭州澎博小學出的10道考題。（取材自都市快報橙柿互動）

杭州澎博小學有一場不一樣的考試，考題只有10題，詢問的是自家孩子喜歡的科目、老師同學等資訊。二年級的家長「爸爸」們參加考試後，40%的爸爸不及格，也有人只考了10分。與孩子們「默契不足」的現象觸動多數爸爸，孩子們更大膽喊出「爸爸放下手機 陪我們玩」的倡議。

都市快報橙柿互動報導，一個孩子在心理輔導課上說，「我真想成為一支手機，這樣我就可以一直在爸爸手心裡了」。聽到這句話，澎博小學準備了一次以「爸爸的陪伴」為主題的家長會，特別邀請一、二年級學生的爸爸們參加，並給爸爸們安排了一場「考試」，還發出「每天至少陪孩子玩10分鐘，放下手機」等八條倡議。

當天有191位爸爸參加考試，題目包括：孩子的學號是多少？班上最要好的朋友是誰？最喜歡哪門課？最喜歡的運動是什麽？最喜歡的一道菜是什麽？最近的春遊地點是哪裡？

共有十道題，每題10分，得分不滿60分的爸爸有80人，「及格率」不到60%，最低的考了10分。

爸爸們邊對答案邊驚訝，「她什麽時候開始喜歡吃空心菜了？」這份問卷難住了不少爸爸，這其中，大家錯的最多的一道題是「孩子最近在讀什麽課外書」，有爸爸說，自己平時在家沒有陪孩子讀過課外書。

另一道爸爸們錯得比較多的題是「孩子們最喜歡哪門課」，有十幾位爸爸寫的是語文或數學課，但孩子們最喜歡的是體育或美術課，也有一位爸爸寫了體育課，孩子卻最喜歡的是數學課。

當天總共完成了178份有效「試卷」，70分（不含）以上的總共29人，優秀率不到20%。其中，有兩位爸爸拿到了100分。班主任說，班上的「滿分」爸爸確實平時經常陪伴孩子，也經常與老師交流孩子的學習生活情況。

家長會前，老師給班上每個孩子錄了一句最想對爸爸說的話，在視頻信中，很多孩子的心願都是一樣的，「希望爸爸早點回家，多陪陪自己」。