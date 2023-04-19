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淄博燒烤店太火 員工累壞停業3天…老闆：保命要緊

中國新聞組／北京19日電
淄博當地燒烤店老闆貼出告示：「由於員工超負荷工作，停業休整三天。」（取材自極目新聞）
淄博當地燒烤店老闆貼出告示：「由於員工超負荷工作，停業休整三天。」（取材自極目新聞）

3月以來，淄博燒烤突然在網上暴紅，連續幾日上熱搜，山東淄博的燒烤店更是食客絡繹不絕。日前，有一群從江蘇徐州開車去淄博專門吃燒烤的食客，到了當地才發現，燒烤店門前貼出通知寫到，「由於員工超負荷工作，停業休整三天」。據了解，老闆楊先生表示，經過一個月超負荷工作，他和店裡的員工都已經累得幹不動活了，「現在已經不是錢的事了，保命要緊」。

極目新聞報導，發布視頻的李先生說，他和同伴一行八人從江蘇徐州出發，開車前往山東淄博，18日淩晨2時許，當他們到達這家燒烤店時，就看見店內員工將牌子拿出來，放在店門口，「當時對方說燒烤串已經賣完了，我還想著預訂18日晚上的，沒想到這個店直接歇業了」。他還稱，當時他還特意詢問了歇業原因，「說是店員都累趴了，幹不動了」。

「老闆和老闆娘的嗓子都喊啞了」，該店服務員指出，自淄博燒烤走紅後，顧客多了好幾倍，「之前是每天8點到店上班，中午11點半開始營業，到下午2點下班，下午4點半繼續營業，晚上10點來鐘就可以關門了，可是現在到次日淩晨2點還下不了班，兩、三天還行，可是連續這樣工作確實受不了」。

店老闆楊先生稱，燒烤店共有員工35名，自3月開始，他和員工們就開啟了「超負荷」工作模式，員工們已經累得受不了了，近兩天員工們都要求休息。而他妻子由於每天只休息4個多小時，出現頭暈的情況，加上喉嚨嘶啞，已經住院了，「現在已經不是錢的問題了，現在要保命了」。

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