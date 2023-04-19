中國青年失業率仍居高 16-24歲19.6%

中國青年人失業率仍然居高，圖為民眾在福建泉州一徵才會上找工作。（中新社資料照片）

中國國家統計局昨天發布，第一季度全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比上年第四季度下降0.1個百分點。3月份全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點。不過青年人失業率仍然居高，3月份16-24歲的青年人失業率19.6%，比上月上升了1.5個百分點；25至59歲勞動力調查失業率則為4.3%，比上個月回落了0.5個百分點。

綜合媒體報導，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，青年人失業率上升主要是由於今年的應屆大學畢業生開始進入勞動市場尋找工作所導致。付凌暉也指出，隨著經濟恢復，用工需求擴大，青年失業率會逐步改善。3月份16-24歲的青年人失業率19.6%，比上月上升了1.5個百分點；25至59歲勞動力調查失業率則為4.3%，比上個月回落了0.5個百分點。

報導指出，付凌暉說，在25-59歲就業 主體人群當中，高學歷的人群失業率是最低的，也意味著，隨著大學畢業生逐漸進入勞動力市場，失業率未來會逐步的降低，總體會改善。

付凌暉指出，從今年情況來看，就業總體形勢是改善的。今年以來，就業市場的勞動參與率穩步提升，特別是3月份失業率下降明顯，總就業人數比去年同期增加，同比、環比都在增加。隨著經濟的恢復，就業市場的活躍度在逐步提升。