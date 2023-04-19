中國復甦加速 首季GDP增4.5% 優於預期 低於官方全年目標

中國第一季GDP增長4.5%。圖為廣州一家車廠的生產組裝線。（新華社）

中國統計局18日公布今年第一季國內生產毛額（GDP）年增4.5%，優於外界預期，但仍低於官方全年目標的5%。中國統計局表示，隨經濟成長的內生動力逐步增強，加上去年第二季受疫情 影響基期較低，今年第二季經濟增速可能比第一季明顯加快。

中國統計局18日公布第一季GDP為人民幣28兆4997億元（約4兆1447億美元），年增4.5%，高於去年第四季的2.9%，也強於外界預期的4%左右。

同日公布的3月社會消費品零售總額年增10.6%，比前兩個月加快7.1個百分點，前3月社會消費品零售總額年增5.8%，高於預期的3.7。

數據顯示，第一季最終消費對經濟增長貢獻率為66.6%，貢獻率相比去年全年大幅提升，是三大需求中拉動經濟增長最主要因素。

中國統計局發言人付凌暉表示，第一季隨著疫情防控較快平穩轉段，各項「穩增長、穩就業 、穩物價」政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。但他強調，同時也要看到，國際環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

針對中國是否出現通貨緊縮，付凌暉否認。他指出，從第一季中國經濟運行情況，消費者物價指數年增1.3%，溫和上漲；從貨幣 供應量看，三月末廣義貨幣Ｍ2增速是12.7%，保持較快增加。另第一季經濟成長4.5%，整體上都不存在通縮情況，下階段也不會出現通縮。

在失業率問題方面，付凌暉指出，第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比去年第四季下降0.1個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點。

他指出，青年人失業率仍然在走高。3月份，16到24歲青年人失業率19.6%，比上月上升1.5個百分點，就業結構性矛盾比較突出，青年人失業率上升主要是由於今年應屆大學畢業生開始進入勞動力市場尋找工作所導致。

路透報導，東吳證券首席宏觀分析師陶川表示，預估第二季GDP成長將達到8%左右，實現全年成長目標問題不大，但失業率、房地產投資和私營部門信心方面仍存在一些結構性問題。