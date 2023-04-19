停工、停產、降薪…威馬、天際難回上海車展

2023上海車展在滬開幕，觀眾在一汽展台上體驗智能座艙。(新華社)

經歷了三年疫情 ，中國第一場A類車展引得萬眾矚目。但本屆上海車展有不少汽車 品牌缺席，除了最受矚目的特斯拉 ，深陷停工停產爭議的威馬汽車及天際汽車、銷量慘淡的恒馳汽車、工資延遲發放的愛馳汽車等車企，由於造車工藝落後、資金斷鏈等原因，卻難再重回賽道。

都市快報橙柿互動報導，作為半個東道主的特斯拉在過去幾年也有參展，今年不參展引來了各方的猜測。業內人士推測，特斯拉此次缺席或許與沒有新車型發布有關。也有人認為，也許2021年上海車展女車主維權經歷讓特斯拉耿耿於懷。對此，特斯拉官方沒有回應。

中國車企威馬汽車曾與蔚小理號稱新勢力四小龍，2019年上半年晉身新勢力銷量No.1，全年勁銷1.7萬台，僅次於蔚來。而今掉隊明顯，業內分析稱威馬沒有拳頭產品和創新技術亮點作為支撐，後繼乏力。在如此的境況下，本屆上海車展威馬根本無力參加。

威馬汽車從去年下半年就開始深陷停工停產、降薪裁員、股權遭銀行凍結等一系列負面消息中。今年年初好不容易宣布了與港股上市公司Apollo出行達成了收購協議，但隨後威馬汽車又因為新一輪融資沒到位，不得不繼續工廠停工、銷售停滯、欠發工資和員工優化。

總部位於長沙的天際汽車一直以來在行業中就沒有太多存在感。4月初，天際汽車的停工停產通知在網上曝光，自2023年4月1日起，公司部分崗位實行停產、停工政策，鼓勵員工自謀出路。

而在2021年上海車展九款新車齊發大出鋒頭的恒馳汽車，去年上市五個月以來，累計銷量不足千輛，缺席上海車展也是情理之中。

上海的愛馳汽車也出現了問題，3月出現工資延遲發放的現象。2023年前2個月，愛馳汽車的銷量分別為29輛和26輛，這樣的銷售業績無法支撐一家車企的正常生產和運營。