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上海車展 中國車內卷 比亞迪、蔚來、小鵬能源車放閃

中國新聞組／北京19日電
上海車展現場，滴滴展出了剛發布的自動駕駛概念車DiDi NEURON。該車配備車內機械臂，可提供車內外的多種服務，如提行李、遞水等。（路透）
上海車展現場，滴滴展出了剛發布的自動駕駛概念車DiDi NEURON。該車配備車內機械臂，可提供車內外的多種服務，如提行李、遞水等。（路透）

2023第20屆上海國際汽車工業展覽會18日開幕，本屆車展共吸引全球1000餘家企業積極參展，各大車企掌門人齊聚，百多款全球首發車型亮相。在中國疫情防控政策放寬後，今年第一場A級車展，成為中國品牌最「卷」的一屆，新能源汽車是車展最大焦點，新車數量甚至超過傳統燃油車。

綜合媒體報導，上海車展一連10日在國家會展中心舉行，展出總面積超過36萬平方米，預計屆時人流量達100萬人次。

參展車企除了有寶馬、保時捷、林寶堅尼等外資老牌車企，亦有比亞迪、蔚來、小鵬汽車、理想汽車（蔚小理）等中國車企。新能源電池企業寧德時代、欣旺達等，以及自動駕駛芯片公司地平線等皆有參加。至於剛宣布增加對華投資的特斯拉（Tesla）則並未參展。

本屆車展與前幾年相比，最大特色是新能源汽車的參展比重大增，成為了車展絕對主角。在車展144款參展車型中，新能源車型有76款，超過了傳統燃油車新車。

梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾汽車、奧迪、保時捷等品牌除了發表新車，也攜最新新能源車型亮相。中國車企比亞迪、蔚來、理想、小鵬等車企也帶來最新的新能源車型。

比亞迪的「仰望」在車展上展出旗下兩款最新車型。(新華社)
比亞迪的「仰望」在車展上展出旗下兩款最新車型。(新華社)

中國是世界上新能源汽車最大市場。2022年，中國新能源汽車生產和銷售分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，與前一年相比增長逾九成，連續8年居世界第一。

在新能源領域，中國消費者更喜歡本土品牌。在2021年，中國新能源車銷量298.9萬輛，自主品牌的滲透率高達39%，主流合資品牌僅有3.3%。甚至在去年秋季，本土車企每月銷售的汽油車和電動車總數，都已超過了跨國車企。

路透指出，中國汽車市場加速邁向電動化，這「讓成熟的全球品牌陷入慢車道」。在相隔一年後重回到上海車展，這些國際品牌發現他們回到了一個與2021年離開時截然不同的市場，即國產品牌得益於市場份額不斷擴大的新能源車型，在關鍵領域處於領先地位。

紐約時報稱，從上海車展展位設置等細節上感受到，外國汽車廠商在中國似乎已經「光環不再」。以往，中國車企都爭先恐後地把自己的展位選在靠近跨國品牌旁邊，但現在是其他公司想把展位安排在中國電動汽車品牌的附近。

上海車展上，保時捷Vision 357概念車。(新華社)
上海車展上，保時捷Vision 357概念車。(新華社)

汽車 特斯拉 紐約時報

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