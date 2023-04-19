中國民航局：已通航59國 恢復到疫情前82%

中國民航局指出，2023年第一季國際航班已恢復到疫情前三成。圖為旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

中國民航局18日召開記者會，宣布最新的民航航班情況。官方統計指出，4月10日至16日國際航班已恢復到疫情 前的29.4%，通航至59國，赴中航班最多的國家為泰國、南韓、日本、新加坡、馬來西亞。國際航線 完成224.2萬人次運輸，規模相當於2019年同期的12.4%。

據中國新聞網報導，中國民航局運輸司副司長徐青18日指出，自1月8日起受理航空公司恢復和增加國際客運航班的申請以來，國際客運航班保持穩步增加，4月10日到4月16日實際執行的國際客運航班量已經達到2242班（每個往返計為1班），是實施「乙類乙管」前一周（1月2日至1月8日）的4.7倍，恢復至疫情前的29.4%。

同時，目前中國已通航59個國家，恢復至疫情前的82%。中國航空公司執行1379.5班，占比61.5%；外航執行862.5班，占比38.5%。從國別來看，赴中航班量較多的前5位分別是泰國、南韓、日本、新加坡和馬來西亞，周邊傳統市場航班量增速明顯。

中國民航局航空安全辦公室副主任李勇則表示，2023年第一季，航空客運需求快速恢復，中國內部客運規模恢復至疫情前約九成，全行業共完成旅客運輸量1.29億人次，同比增長68.9%，旅客運輸規模相當於2019年同期的80.0%，較2022年第四季大幅提升51.0%。

其中，國際航線完成224.2萬人次，同比增長717.0%，規模相當於2019年同期的12.4%。3月國際航線旅客運輸量已恢復至疫情前同期的18.1%。

根據中國官方的規畫，2023年3月26日至2023年10月28日，中國民航將執行2023年夏秋航季航班計畫，共計216天。根據中國航協微信公眾號4月7日消息。2023年3月中國境內航線日均執行航班量約1萬1657班次，同比增長133%，超過2019年同期3%。而通航國際／地區航線日均執行航班量約為589班次，環比增長43%，日均航班量目前處於2019年同期約25%的水平。

就機場 分布來看，千萬級機場中，3月廣州白雲機場起降架次位列第一（3萬5114架次），不過起降國際／地區架次最多的是上海浦東機場（4843架次）；北京大興放行正常率97.33%，排名第一。成都雙流航班取消6.32%，取消比例最低。