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中職籃打假球／球隊老總捂嘴笑 網轟「你傷害了我 還一笑而過」

中國新聞組／北京18日電
不少球迷在社交媒體上對史琳杰(左)的偷笑表達不滿。（視頻截圖）
不少球迷在社交媒體上對史琳杰(左)的偷笑表達不滿。（視頻截圖）

上海久事籃球俱樂部久事籃球隊（以下簡稱「上海久事隊」）和江蘇肯帝亞籃球俱樂部蘇州肯帝亞籃球隊（以下簡稱「蘇州肯帝亞隊」），因「消極比賽」遭中國籃協開罰。有關兩隊「詭異」比賽內容在網上熱傳，其中一個轉播鏡頭中，蘇州肯帝亞俱樂部總經理史琳杰一直捂著嘴偷笑，球迷不滿，引用那英金曲歌詞「你傷害了我，還一笑而過」來酸史史琳杰。

來源：YouTube

中新周刊報導，4月14日晚，上海久事隊與蘇州肯帝亞隊的CBA季後賽第三回合最後時刻上演「詭異大逆轉」。蘇州肯帝亞隊連續送出失誤引發各界強烈質疑。「假球」、「江蘇男籃最後時刻連續失誤」等熱搜詞條賽後迅速上榜。

一名當日在現場觀賽的上海久事隊球迷表示：「看不下去了！太假了，還我門票！」

常規賽結束，上海久事隊與蘇州肯帝亞隊分別作為第5號種子和12號種子在季後賽碰面，季後賽賽制是三場兩勝制。從第二回合比賽開始，兩隊詭異的舉動一個接一個。

上海久事隊核心球員王哲林，在第一回合比賽豪取33分12籃板的數據後，第二回合被「雪藏」，排除在了報名大名單之外。

第二回合比賽，蘇州肯帝亞隊領先上海久事隊10分之內。上海久事隊主帥李春江只讓兩名外援在上半場出場，下半場卻派出「全華班」陣容，全程擺出「不想贏」的姿態，最終以90：97敗北。

第三回合比賽，前三節比賽還在正常軌道上，但進入第四節後，蘇州肯帝亞隊一方並未派出吳冠希、劉志軒兩大主力，主帥李楠在第四節的球員使用上有選擇地輪換一些主力。

至今，該場比賽最後1分鐘37秒的視頻仍在各大社交平台流傳。蘇州肯帝亞隊多名球員的低級失誤令人瞠目結舌。

來源：YouTube

而轉播鏡頭中，蘇州肯帝亞俱樂部總經理史琳杰一直捂著嘴偷笑，主教練李楠在本隊連續失誤丟分後，連一個象徵性的暫停都沒有叫，更是引發強烈質疑。

不少球迷在社交媒體上對史琳杰的偷笑表達不滿，「你傷害了我，還一笑而過。」

賽後，上海久事隊一度頂著輿論壓力按時開售下一輪比賽的球票，但球迷們不買帳，更稱已致電進駐國家體育總局的中紀委巡視組，舉報該場比賽。

中國籃協和CBA公司意識到事態嚴重，於15日凌晨相繼發聲調查，並在17日公布罰單。

不過，這張罰單依然令外界疑惑，在罰單中，官方用詞是「消極比賽」，不是「假球」；但社會各界均認為，本質就是假球。另有球迷呼籲調查兩隊為什麼打假球？是否牽涉相關利益？

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