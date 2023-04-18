中職籃打假球／上海、蘇州2隊禁賽 各罰500萬

14日的比賽，上海久事隊主場以108：104戰勝蘇州肯帝亞隊。（新華社）

中國職業籃球聯賽(CBA）在14日晚爆出打假球，中國籃協17日開出重磅罰單，取消兩隊2022-2023賽季比賽名次和參賽資格，對兩隊各核減聯賽經費人民幣500萬元（約72.7萬美元）。上海久事隊主教練李春江被中止教練資格5年，蘇州肯帝亞隊主教練李楠被中止教練資格3年。

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對此，北京 日報客戶端署名文章指出，CBA重磅罰單只是開始，絕不允許球隊以拙劣「演技」把球迷當猴耍。新京報社論則呼籲嚴懲消極比賽，捍衛競技體育公平。

綜合媒體報導，中國籃協主席姚明17日表示：「這是一個沉痛的周末，這兩家俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年，兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心。對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。」

14日的比賽後，有球迷將最後3分鐘影片上網，稱其「CBA史上最假的一場比賽」。從影片可見，江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，突然連續出現5次低級失誤，包括底線發球直接給了對手被上海隊形成反擊、外援後場背後運球竟運到屁股上失誤被搶斷、前場進攻被搶斷反擊、外援帶球掉球導致回場違例等。

江蘇男籃在形勢大優的情形下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉比賽。 李春江（左）被中止教練資格五年、李楠（右）被中止教練資格三年。（取材自長安街知事）

中國籃協17日公布對上海久事隊蘇州肯帝亞隊的處罰決定，認定兩隊消極比賽情況屬實：上海久事隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽 12進8第二場消極比賽情況屬實；蘇州肯帝亞隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第三場消極比賽情況屬實。兩隊的行為嚴重違反體育運動精神。

北京日報客戶端評論文章指出，針對CBA季後賽第一輪上述兩支球隊消極比賽的問題，中國籃球協會開出重磅罰單，再度亮明體育的紀律與道德紅線。

職業體育競技，可以實力不濟、技不如人，可以狀態起伏、偶有失誤，但絕不允許球隊以拙劣「演技」把球迷當猴耍。