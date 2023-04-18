我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

中職籃打假球／上海、蘇州2隊禁賽 各罰500萬

中國新聞組／北京18日電
14日的比賽，上海久事隊主場以108：104戰勝蘇州肯帝亞隊。（新華社）
14日的比賽，上海久事隊主場以108：104戰勝蘇州肯帝亞隊。（新華社）

中國職業籃球聯賽(CBA）在14日晚爆出打假球，中國籃協17日開出重磅罰單，取消兩隊2022-2023賽季比賽名次和參賽資格，對兩隊各核減聯賽經費人民幣500萬元（約72.7萬美元）。上海久事隊主教練李春江被中止教練資格5年，蘇州肯帝亞隊主教練李楠被中止教練資格3年。

來源：YouTube

對此，北京日報客戶端署名文章指出，CBA重磅罰單只是開始，絕不允許球隊以拙劣「演技」把球迷當猴耍。新京報社論則呼籲嚴懲消極比賽，捍衛競技體育公平。

綜合媒體報導，中國籃協主席姚明17日表示：「這是一個沉痛的周末，這兩家俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年，兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心。對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。」

14日的比賽後，有球迷將最後3分鐘影片上網，稱其「CBA史上最假的一場比賽」。從影片可見，江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，突然連續出現5次低級失誤，包括底線發球直接給了對手被上海隊形成反擊、外援後場背後運球竟運到屁股上失誤被搶斷、前場進攻被搶斷反擊、外援帶球掉球導致回場違例等。

江蘇男籃在形勢大優的情形下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉比賽。

李春江（左）被中止教練資格五年、李楠（右）被中止教練資格三年。（取材自長安街知事...
李春江（左）被中止教練資格五年、李楠（右）被中止教練資格三年。（取材自長安街知事）

中國籃協17日公布對上海久事隊蘇州肯帝亞隊的處罰決定，認定兩隊消極比賽情況屬實：上海久事隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第二場消極比賽情況屬實；蘇州肯帝亞隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第三場消極比賽情況屬實。兩隊的行為嚴重違反體育運動精神。

北京日報客戶端評論文章指出，針對CBA季後賽第一輪上述兩支球隊消極比賽的問題，中國籃球協會開出重磅罰單，再度亮明體育的紀律與道德紅線。

職業體育競技，可以實力不濟、技不如人，可以狀態起伏、偶有失誤，但絕不允許球隊以拙劣「演技」把球迷當猴耍。

新京報社論則指出，任何一種職業聯賽，都把消極比賽視為大敵。一國之聯賽，是提高一國競技比賽水平的基礎。如果消極比賽得逞，無疑是對所有公平比賽球隊的侮辱、是對一個聯賽基礎的毀滅性打擊。

中國籃協17日媒體通氣會現場，姚明（右）痛心表示：比賽最重要是信譽。（取材自中新...
中國籃協17日媒體通氣會現場，姚明（右）痛心表示：比賽最重要是信譽。（取材自中新網）

季後賽 北京

上一則

廣交會慘淡？ 路透：歐美訂單大減3成

下一則

法媒：俄高規接待中防長李尚福 表態關係「無上限」

延伸閱讀

上海國際車展18日登場 預計迎接百萬人流

上海國際車展18日登場 預計迎接百萬人流
CBA打假球 上海江蘇遭取消資格重罰 姚明痛心：比賽最重要的是信譽

CBA打假球 上海江蘇遭取消資格重罰 姚明痛心：比賽最重要的是信譽
上汽集團設60億人民幣基金 投資晶片業

上汽集團設60億人民幣基金 投資晶片業
《老照片說故事》從上海駕照到美國駕照

《老照片說故事》從上海駕照到美國駕照

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok