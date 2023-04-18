我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

中國航母「福建艦」離開原泊位 疑測試彈射器

記者陳言喬／綜合報導
「福建艦」原停泊位置在紅圈處，已往前移動了一個泊位。（取材自錦州新聞傳媒）
「福建艦」原停泊位置在紅圈處，已往前移動了一個泊位。（取材自錦州新聞傳媒）

眾所關注的中國第三艘航母「福建艦」最近移動了數百公尺，有中媒稱，福建艦離開原泊位，疑完成鍋爐試車，開始測試彈射器。

福建艦是中國第一艘國產電磁彈射航母，去年4月23日下水，各方關心福建艦何時可以海試，河南錦州新聞傳媒集團融媒體報導，從經過船廠上空的民航客機拍攝到的照片來看，福建艦離開了原有的船廠港口泊位，向後移動了約一個船位（約400公尺）的距離。

報導稱，一艘軍艦下水後，在列裝（服役）部隊之前，需經過多輪測試，主要分為船廠內測試和海試這兩大環節，而對艦艇主動力系統和輔助動力系統的部分測試科目，在船廠港口內就會進行。

在福建艦原先停泊的位置右側，有一座體積不小的紅顏色設施，從航母港內測試科目來看，其中的一項就是「岸基蒸汽動力系統聯調試驗」，需要岸基裝置提供蒸汽。也就是說，這座陸地設施很可能是為動力系統提供測試服務的岸基試車鍋爐。而既然福建艦離開了與岸基試車鍋爐位置平行的泊位，或意味著該艦已經完成了對動力系統的港內測試，若要進一步測試動力裝置的可靠性，那就要等到下一環節的海試了。

報導稱，網路上還有一種說法認為，這是船廠要為該艦原先的泊位下方進行港池疏浚，即清除港池中的淤泥和其他沉積物等，保證港池的安全通航。

另一個原因是在港內測試彈射器。以美國海軍的航母測試經驗來看，對彈射器的初步測試是由模擬艦載機重量的小車來進行的，將小車與彈射器相連接，然後彈射器在不同功率下對其進行彈射作業，以測定彈射裝置的部分性能。在這一過程中，小車只被用於測試，不會像真實的艦載機那樣離艦起飛，只會被重力拉下水。於是，航母無需非要出港，只要在艦艏前方留出幾百米的距離，即可在港內進行測試。

例如潛艇的魚雷發射測試，有一項是發射無動力魚雷，其並非是對魚雷進行測試，而是檢驗潛艇的魚雷發射裝置是否可正常作業。在部分發射無動力魚雷的測試中，潛艇亦可在有條件的港口內完成這一環節。

航母彈射器拉動小車進行彈射。（取材自錦州新聞傳媒）
航母彈射器拉動小車進行彈射。（取材自錦州新聞傳媒）

報導稱，福建艦三座彈射器上方的頂棚尚未拆除，但只要電磁彈射器安裝到位且頂棚尺寸勾大，那即便不拆除頂棚，亦可容納測試用的小車和相關作業人員。

紅色的設施疑為岸基試車鍋爐。（取材自錦州新聞傳媒）
紅色的設施疑為岸基試車鍋爐。（取材自錦州新聞傳媒）

另據大公報報導，003號航母福建艦進入安裝電磁攔阻系統階段。這一關鍵設備，將透過智能測算出所需的攔阻力，達到為著艦飛機精準減速的目標，從而在數秒內煞停重達30噸的戰機，與電磁彈射器共同打造國產航母最強甲板。

航母在港內用小車進行彈射器測試。（取材自錦州新聞傳媒）
航母在港內用小車進行彈射器測試。（取材自錦州新聞傳媒）

河南

上一則

港故宮去年7月開幕 至今100萬人次到訪

下一則

中航母「山東艦」續往太平洋東行 艦載機上周出動210架次

延伸閱讀

山東號航母若犯東台灣 軍方：專打油彈補給艦破解

山東號航母若犯東台灣 軍方：專打油彈補給艦破解
中國禁航區27分鐘變6小時 台交通部：海上航行安全考量

中國禁航區27分鐘變6小時 台交通部：海上航行安全考量
外賣郎遭槍殺 母告別式用家鄉話淚別

外賣郎遭槍殺 母告別式用家鄉話淚別
造塑料槍被認定槍枝 福建男刑滿續申訴：我認為我無罪

造塑料槍被認定槍枝 福建男刑滿續申訴：我認為我無罪

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok