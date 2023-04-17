「禁地」變網紅打卡地… 中首家「塔台咖啡」 黃山飄香

黃山屯溪國際機場塔台咖啡。(取材自@是阿霜不是阿雙)

近年，中國不斷湧現出機場 特色航空觀景設施，機場「禁地」塔台也成網紅打卡地，日前，在安徽黃山屯溪國際機場的舊塔台，全中國首家塔台咖啡 開始試營業。不少遊客專程來此打卡，一面品嘗咖啡，一面在跑道最高處360度看飛機，日均接待顧客達300人。

「財經」雜誌報導，廣大旅客和航空愛好者對建設機場航空景觀設施的呼聲及期待都很高。據2022年民航局發布建設指南，航空景觀可包括餐飲、零售、展覽、體驗和科普等活動。

黃山屯溪國際機場塔台咖啡。(取材自@是阿霜不是阿雙)

塔台，是一個機場裡最高的建築，頂層配備360度的通透大玻璃，是看飛機的最佳位置，但通常裡面都坐滿了忙碌的空中交通管制員，無關人員不得入內，也成為了大家眼裡神祕又憧憬的地點。但現在，站在塔台喝咖啡看飛機的想像變為現實。

據報導，黃山屯溪國際機場有一座退役老塔台，1989年經歷第3次改擴建後投用，在2010年被新塔台取代閒置。2022年，機場將老塔台改造成一家航空主題咖啡館。3月14日，全國首家「塔台咖啡」正式試營業。室內，兩面全景玻璃直面機場跑道，視野開闊，設有吧台、座椅等，方便顧客在玻璃前觀賞。室外有300平米的露台，放置幾張露營桌、露營凳，顧客能在飛機起降的轟鳴聲中品鑑咖啡、甜點，或遠眺黃山，看日落。

為了契合當地特色，咖啡也有特調設計，如點綴有奶蓋、堅果等的特調紅茶咖啡，取名為「雲遊黃山」，冷萃加茉莉花茶搭配橙色果醬，是「南屏晚霞」，除此之外還有「水墨徽州」、「夢筆生花」等飲品，極具特色。

「舊塔台見證了我們黃山機場的歷史，看到它再次改造變成咖啡廳，可以給普通人一個近距離觀看飛機的機會，我們也很開心。」機場工作人員阿霜說，塔台咖啡是一次新鮮的機場商業嘗試。

報導指出，開設塔台咖啡，一是將舊塔台因地制宜地利用起來，二也是為機場增加收入來源。

黃山機場負責人介紹，塔台咖啡之後，黃山機場將繼續立足文旅融合，如投放通航旅遊觀光 飛行、航空研學基地開發建設等。同時還將和機場周邊的城鎮共同打造航空文化旅遊街區。