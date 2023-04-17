我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

「禁地」變網紅打卡地… 中首家「塔台咖啡」 黃山飄香

中國新聞組／北京17日電
黃山屯溪國際機場塔台咖啡。(取材自@是阿霜不是阿雙)
黃山屯溪國際機場塔台咖啡。(取材自@是阿霜不是阿雙)

近年，中國不斷湧現出機場特色航空觀景設施，機場「禁地」塔台也成網紅打卡地，日前，在安徽黃山屯溪國際機場的舊塔台，全中國首家塔台咖啡開始試營業。不少遊客專程來此打卡，一面品嘗咖啡，一面在跑道最高處360度看飛機，日均接待顧客達300人。

「財經」雜誌報導，廣大旅客和航空愛好者對建設機場航空景觀設施的呼聲及期待都很高。據2022年民航局發布建設指南，航空景觀可包括餐飲、零售、展覽、體驗和科普等活動。

黃山屯溪國際機場塔台咖啡。(取材自@是阿霜不是阿雙)
黃山屯溪國際機場塔台咖啡。(取材自@是阿霜不是阿雙)

塔台，是一個機場裡最高的建築，頂層配備360度的通透大玻璃，是看飛機的最佳位置，但通常裡面都坐滿了忙碌的空中交通管制員，無關人員不得入內，也成為了大家眼裡神祕又憧憬的地點。但現在，站在塔台喝咖啡看飛機的想像變為現實。

據報導，黃山屯溪國際機場有一座退役老塔台，1989年經歷第3次改擴建後投用，在2010年被新塔台取代閒置。2022年，機場將老塔台改造成一家航空主題咖啡館。3月14日，全國首家「塔台咖啡」正式試營業。室內，兩面全景玻璃直面機場跑道，視野開闊，設有吧台、座椅等，方便顧客在玻璃前觀賞。室外有300平米的露台，放置幾張露營桌、露營凳，顧客能在飛機起降的轟鳴聲中品鑑咖啡、甜點，或遠眺黃山，看日落。

為了契合當地特色，咖啡也有特調設計，如點綴有奶蓋、堅果等的特調紅茶咖啡，取名為「雲遊黃山」，冷萃加茉莉花茶搭配橙色果醬，是「南屏晚霞」，除此之外還有「水墨徽州」、「夢筆生花」等飲品，極具特色。

「舊塔台見證了我們黃山機場的歷史，看到它再次改造變成咖啡廳，可以給普通人一個近距離觀看飛機的機會，我們也很開心。」機場工作人員阿霜說，塔台咖啡是一次新鮮的機場商業嘗試。

報導指出，開設塔台咖啡，一是將舊塔台因地制宜地利用起來，二也是為機場增加收入來源。

黃山機場負責人介紹，塔台咖啡之後，黃山機場將繼續立足文旅融合，如投放通航旅遊觀光飛行、航空研學基地開發建設等。同時還將和機場周邊的城鎮共同打造航空文化旅遊街區。

自試營業以來，塔台咖啡客流量遠超預期，日均接待顧客300人。(取材自@是阿霜不是...
自試營業以來，塔台咖啡客流量遠超預期，日均接待顧客300人。(取材自@是阿霜不是阿雙)

機場 咖啡 觀光

上一則

北京地鐵免戴口罩 時隔636天…運量重返1200萬人次

延伸閱讀

飛機毀容？航勤拖機出包 長榮航A321機翼撞損波音777機鼻

飛機毀容？航勤拖機出包 長榮航A321機翼撞損波音777機鼻
洛市提議調高酒店機場員工時薪 業者反對

洛市提議調高酒店機場員工時薪 業者反對
杭州蕭山國際機場傳火警 機場大廳濃煙密布

杭州蕭山國際機場傳火警 機場大廳濃煙密布
日本「最美圖書館」武雄市書香、咖啡香一次滿足

日本「最美圖書館」武雄市書香、咖啡香一次滿足

熱門新聞

德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」