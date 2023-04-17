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不核查家庭收入 住100平米房、買2萬8的包 炫富女竟申請到公租房

中國新聞組／北京17日電
鳳凰英薈城項目。（取材自人民網＿
鳳凰英薈城項目。（取材自人民網＿

「住100平米的房、買2萬8的包」，深圳一女子開豪車住豪宅買奢侈品，卻申請到公租房，還嘲諷買商品房的業主，引發網友質疑，深圳市住房和建設局人員則稱， 如有人發現有問題可以舉報。

來源：YouTube

海報新聞報導，據網傳截圖，自2017年起，該名張姓女子就在微博等社交平台上高調分享自己的奢華生活，曾有自駕遊「油費8千多、過路費6千多、餐飲2萬1左右」、買房「剛交了鑰匙，近100平米」、買包「28500，燈光下還帶著點閃」、「沒啥吃的，吃了一天的黑松露鮑魚飯和烤海參」等內容。

報導指出，張女不久前入圍了深圳市鳳凰英薈城公共租賃住房三至四人認租家庭名單。這個被譽為「網紅」項目的深圳鳳凰英薈城項目，是全中國規模最大的裝配式保障性住房項目，此次配租的公共租賃住房包括兩種戶型，分別為65平方米左右的二房及80平方米左右的三房戶型。基準租金標準為19.62元/月·平方米。

與此同時，她也被網友扒出，疑似有一套位於深圳南山區的房子，並且也曾入圍天和南苑安居房項目候補認購家庭名單。

報導說，看起來生活富裕的張女為何還能申請到公租房？深圳市住房和建設局工作人員稱， 申請此類住房的條件包括年齡、社保、住房情況等，「但不核查申請人的家庭收入」。另外，業務部門會對申請人的住房情況進行審核。「審核不通過是不會進入名單的，一般不會出問題，如有其他人發現有什麼問題可以舉報。」

據悉，公共租賃住房，是面向符合規定條件的城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員出租的保障性住房。租住公租房有雙門檻，即收入低、住房條件差等。也就是說，公租房項目首先為了幫助住房困難群眾解決居住條件問題。有媒體評論到，類似這種渾水摸魚的人，都需要得到徹查。

就業 入圍 租金

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