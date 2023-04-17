不核查家庭收入 住100平米房、買2萬8的包 炫富女竟申請到公租房

鳳凰英薈城項目。（取材自人民網＿

「住100平米的房、買2萬8的包」，深圳一女子開豪車住豪宅買奢侈品，卻申請到公租房，還嘲諷買商品房的業主，引發網友質疑，深圳市住房和建設局人員則稱， 如有人發現有問題可以舉報。

來源：YouTube

海報新聞報導，據網傳截圖，自2017年起，該名張姓女子就在微博等社交平台上高調分享自己的奢華生活，曾有自駕遊「油費8千多、過路費6千多、餐飲2萬1左右」、買房「剛交了鑰匙，近100平米」、買包「28500，燈光下還帶著點閃」、「沒啥吃的，吃了一天的黑松露鮑魚飯和烤海參」等內容。

報導指出，張女不久前入圍 了深圳市鳳凰英薈城公共租賃住房三至四人認租家庭名單。這個被譽為「網紅」項目的深圳鳳凰英薈城項目，是全中國規模最大的裝配式保障性住房項目，此次配租的公共租賃住房包括兩種戶型，分別為65平方米左右的二房及80平方米左右的三房戶型。基準租金 標準為19.62元/月·平方米。

與此同時，她也被網友扒出，疑似有一套位於深圳南山區的房子，並且也曾入圍天和南苑安居房項目候補認購家庭名單。

報導說，看起來生活富裕的張女為何還能申請到公租房？深圳市住房和建設局工作人員稱， 申請此類住房的條件包括年齡、社保、住房情況等，「但不核查申請人的家庭收入」。另外，業務部門會對申請人的住房情況進行審核。「審核不通過是不會進入名單的，一般不會出問題，如有其他人發現有什麼問題可以舉報。」

據悉，公共租賃住房，是面向符合規定條件的城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新就業 無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員出租的保障性住房。租住公租房有雙門檻，即收入低、住房條件差等。也就是說，公租房項目首先為了幫助住房困難群眾解決居住條件問題。有媒體評論到，類似這種渾水摸魚的人，都需要得到徹查。