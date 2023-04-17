特斯拉上海儲能廠招聘 普通一線工月薪上看1萬人民幣

特斯拉上海儲能超級工廠開始招聘，涵蓋研發製造等崗位。( 取材自IT之家）

據電動車商特斯拉 官方16日消息，特斯拉在上海的儲能超級工廠開始招聘人員，職位包含產品研發、智能製造、供應鏈 、工業互聯網研發等領域，工作地點均為上海臨港。該工廠是特斯拉全球第二座儲能超級工廠，第一座在美國加州 ，已經投產。

據IT之家報導，特斯拉的上海儲能超級工廠規畫生產超大型商用儲能電池（Megapack），預定今年第三季開工，明年第二季投產。該工廠初期規畫年產商用儲能電池可達1萬台，儲能規模近40GWh，產品提供範圍覆蓋全球市場。

至於招聘待遇，據錢江晚報報導，特斯拉上海工廠的待遇普遍口碑不錯。特斯拉工作人員透露，一名一線普通工人，每月基本工資5000元（人民幣，下同，約732美元）以上，其他收入有獎金、津貼、加班費等，平均下來月收入接近1萬元（約1464美元）。此外還有7%的五險一金，5%的住房公積金，免費工作餐，免費班車，全家免費商業保險等等。

據特斯拉官方介紹，Megapack是特斯拉大規模能源存儲系統，是一款功能強大的「巨型電池」，可存儲能源並對外供能，有助於穩定電網、預防斷電。伴隨著可持續能源發電設施的鋪建，Megapack有助於打造更加清潔的電網。