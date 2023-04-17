我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

特斯拉上海儲能廠招聘 普通一線工月薪上看1萬人民幣

中國新聞組／北京17日電
特斯拉上海儲能超級工廠開始招聘，涵蓋研發製造等崗位。( 取材自IT之家）
特斯拉上海儲能超級工廠開始招聘，涵蓋研發製造等崗位。( 取材自IT之家）

據電動車商特斯拉官方16日消息，特斯拉在上海的儲能超級工廠開始招聘人員，職位包含產品研發、智能製造、供應鏈、工業互聯網研發等領域，工作地點均為上海臨港。該工廠是特斯拉全球第二座儲能超級工廠，第一座在美國加州，已經投產。

據IT之家報導，特斯拉的上海儲能超級工廠規畫生產超大型商用儲能電池（Megapack），預定今年第三季開工，明年第二季投產。該工廠初期規畫年產商用儲能電池可達1萬台，儲能規模近40GWh，產品提供範圍覆蓋全球市場。

至於招聘待遇，據錢江晚報報導，特斯拉上海工廠的待遇普遍口碑不錯。特斯拉工作人員透露，一名一線普通工人，每月基本工資5000元（人民幣，下同，約732美元）以上，其他收入有獎金、津貼、加班費等，平均下來月收入接近1萬元（約1464美元）。此外還有7%的五險一金，5%的住房公積金，免費工作餐，免費班車，全家免費商業保險等等。

據特斯拉官方介紹，Megapack是特斯拉大規模能源存儲系統，是一款功能強大的「巨型電池」，可存儲能源並對外供能，有助於穩定電網、預防斷電。伴隨著可持續能源發電設施的鋪建，Megapack有助於打造更加清潔的電網。

特斯拉 加州 供應鏈

上一則

中紀委又周末打虎 江蘇劉捍東被查

下一則

中蒙邊境草原野火燒3天 上百隻羊燒死 圍欄掛羊焦屍

延伸閱讀

中國市場價格已最低 特斯拉Model 3不降價

中國市場價格已最低 特斯拉Model 3不降價
特斯拉上海員工績效獎金被砍 翻牆到推特向馬斯克陳情

特斯拉上海員工績效獎金被砍 翻牆到推特向馬斯克陳情
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰

財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰

熱門新聞

德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」